Gestochen scharf um jede Kurve: Sky präsentiert die Formel 1 ab sofort erstmals in Deutschland und Österreich in Ultra HD (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Ab dem Grand Prix von Belgien an diesem Wochenende zeigt Sky inder Regel die Qualifyings und Rennen der Formel 1 in Ultra HD- Roman Steuer: "Premium-Inhalte und innovative Technikgarantieren unseren Kunden besten Sport in bester Bildqualität."- Ausführliche Informationen zu Ultra HD unter sky.de/uhd- Das komplette Rennwochenende in Spa-Francorchamps vom 1. FreienTraining am Freitag bis zur Siegerehrung am Sonntag live auf SkySport 1 HD und Sky Sport 1Wenn nach der knapp vierwöchigen Sommerpause an diesem Wochenendein Belgien die Motoren in der Formel 1 wieder aufheulen, werden SkyKunden nicht nur aufhorchen, sondern auch aufblicken. Ab dem Rennenin Spa-Francorchamps wird Sky die Königsklasse des Motorsports inDeutschland und Österreich erstmals in Ultra HD präsentieren.Das von Sky UK produzierte native UHD-Signal wird künftig auch SkyKunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung stehen. Im neuenProduktionsstandard werden mit Ausnahme der Qualifikation zum GrandPrix von Mexiko alle Qualifyings und Rennen der verbleibenden neunGrand-Prix-Wochenenden angeboten.Roman Steuer: "Nach der Bundesliga und der UEFA Champions Leaguebieten wir ab sofort auch in der Formel 1 ein noch nie dagewesenesSeh-Erlebnis. Durch die Zusammenarbeit mit den Kollegen von Sky UKkommen unsere Zuschauer in Deutschland und Österreich in den Genussultra-hochauflösender Bilder aus der Königsklasse des Motorsports.Premium-Inhalte und innovative Technik garantieren unseren Kundenbesten Sport in bester Bildqualität."Die Formel-1-Übertragungen in Ultra HD werden auf Sky Sport UHDausgestrahlt.Weltklasse-Sport in Ultra HD bei SkySky Deutschland hat im Oktober 2016 ein eigenes Ultra-HD-Angebotgestartet und zeigt seither in der Regel eine Begegnung proBundesliga-Spieltag live auf Sky Sport Bundesliga UHD sowieausgewählte Spiele der UEFA Champions League auf Sky Sport UHD. Mitgestochen scharfer Bildqualität bringt Sky den Zuseher dabei nochnäher ans Geschehen - mit vierfach höherer Auflösung als bei HD.Das Ultra-HD-Signal ist aktuell über Satellit und vereinzelt inKabelnetzen sowie seit dieser Saison auch über das IPTV-Angebot derDeutschen Telekom verfügbar. Derzeit haben Sky Kunden mit einemPremium-HD-Abonnement entsprechend ihrem gebuchten Programmpaket auchZugang zum Ultra-HD-Angebot von Sky. Sie benötigen lediglich einenUltra-HD-Fernseher und den Sky+ Pro Receiver bzw. den neuen MediaReceiver der Deutschen Telekom.Von der hohen Auflösung profitieren aber auch Besitzer vonFull-HD-Fernsehern. Die Übertragungen wirken auch auf Full HDherunterskaliert deutlich schärfer als native Full-HD-Sendungen.Ausführliche Informationen zu Ultra HD und denEmpfangsvoraussetzungen sind unter sky.de/uhd abrufbar.Sky berichtet von Freitag bis Sonntag live aus BelgienAuch in Spa-Francorchamps können Sky Kunden vom 1. Freien Trainingbis zur Siegerehrung am Sonntag über das komplette Rennwochenendelive dabei sein. Nach dem Sieg in Ungarn kehrt Sebastian Vettel alsWM-Führender aus der Sommerpause zurück. Mit 14 Punkten Vorsprung aufLewis Hamilton und 33 Zählern Distanz zu Valtteri Bottas sitzen beideSilberpfeile dem deutschen Vierfach-Weltmeister im Nacken.Sky Experte Marc Surer und Kommentator Sascha Roos (Twitter:@Sky_SaschaR) w sind auch an diesem Rennwochenende für Sky im Einsatzsein. Tanja Bauer (Twitter: @Sky_Tanja) wird als Moderatorin undBoxengassen-Reporterin durch den Grand Prix von Belgien führen.Der Grand Prix von Belgien live bei Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHDund Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Freitag:9.55 Uhr: das 1. Freie Training auf Sky Sport 1 HD13.55 Uhr: das 2. Freie Training auf Sky Sport 1 HDSamstag:10.55 Uhr: das 3. Freie Training auf Sky Sport 1 HD13.50 Uhr: das Qualifying auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHDSonntag:13.00 Uhr: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews aufSky Sport 1 HD und Sky Sport UHD