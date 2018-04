Gestochen scharf durch das Sport-Highlight des Sommers: Erstmals in Deutschland überträgt Sky 25 Spiele der FIFA WM 2018 in Russland live und in Ultra HD

Unterföhring (ots) -- An jedem Spieltag der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland2018[TM] überträgt Sky Deutschland jeweils das Topspiel des Tages inUltra HD, darunter unter anderem alle Spiele der deutschenNationalmannschaft, beide Halbfinals und das Finale- Freigeschaltet sind die Live-Übertragungen auf Sky Sport UHD füralle Sky Kunden in Deutschland, die den Sky+ Pro Receiver nutzen unddie technischen UHD-Empfangsvoraussetzungen erfüllen- Mit gestochen scharfer Bildqualität in vierfach höhererAuflösung als bei HD bringt Sky den Zuseher so nah ran ans Geschehenwie niemals zuvor- Seit Oktober 2016 zeigt Sky auf Sky Sport UHD und Sky SportBundesliga UHD regelmäßig Fußballspiele aus der Bundesliga und derUEFA Champions League in bester BildqualitätSky Deutschland hat sich die exklusivenUltra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018[TM] inRussland gesichert. Die mit der SportA, der Sportrechteagentur vonARD und ZDF, geschlossene Vereinbarung räumt Sky das exklusive Rechtein, als einziger Fernsehsender in Deutschland an allen Turniertagenjeweils das Topspiel des Tages live in Ultra HD zu übertragen. DasAngebot auf Sky Sport UHD steht allen Sky Kunden in Deutschland zurVerfügung, die den Sky+ Pro Receiver nutzen und die technischenUHD-Empfangsvoraussetzungen erfüllen.Neben dem Eröffnungsspiel am 14. Juni 2018 umfasst dasLive-Angebot unter anderem alle Spiele der deutschenNationalmannschaft und weitere ausgewählte Topspiele des Tages,darunter auch vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beideHalbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale am 15. Juli 2018.Sämtliche Spiele, die Sky live überträgt, werden auch in zahlreichenWiederholungen angeboten.Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory &Distribution bei Sky Deutschland: "Mit der erstmaligen und exklusivenÜbertragung der FIFA WM 2018 in Ultra HD untermauert Sky Deutschlandseine Rolle als Vorreiter und Innovationstreiber im deutschenFernsehen. Wie bereits 2006 bei der erstmaligen Übertragung einerWeltmeisterschaft in HD kommen Sky Kunden auch dieses Mal als Erstein den Genuss der neuesten Technik und eines noch nie dagewesenenSeh-Erlebnisses. Die Ultra-HD-Übertragung von 25 Begegnungen ausRussland ist ein weiterer Meilenstein für die Verbreitung vonUltra-HD in Deutschland."Die FIFA WM 2018 bei Sky in Ultra HD erlebenDie Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD sind unabhängig vonden gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschlandfreigeschaltet, die den Sky+ Pro Receiver nutzen.Um Sky Sport UHD zu entschlüsseln und die bestmöglicheBildqualität genießen zu können, ist darüber hinaus ein UHD-FernseherVoraussetzung. Fußballfans können die Spiele dann in vierfachhöherer Auflösung als bei HD erleben und sind damit so nah dran amGeschehen wie niemals zuvor.Empfangbar sind die Übertragungen der FIFA WM 2018 auf Sky SportUHD über Satellit und für fast alle Kabelkunden von Sky.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell