Gestern Mitarbeiter, heute Chef: Mit Erfolg die Karriereleiter erklimmen / Zweitägiges Seminar in Hamburg (FOTO)

--------------------------------------------------------------Informationen anfordenhttp://ots.de/xMpFo4--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Ein Aufstieg auf der Karriereleiter bedeutet Erfolg. Doch nichtjedem fällt die neue Führungsrolle von Anfang an leicht. Meisterschwert mangelnde Führungserfahrung den Arbeitsalltag. JungeFührungskräfte treffen nicht selten auf Teamkonflikte und hoheErwartungen von Mitarbeitern. Neben den neuen Aufgaben müssen sieihre Position als Vorgesetzte gegenüber ehemaligen Kollegen souveränund klar vertreten.Wie man als Vorgesetzte/r überzeugt, können Interessierte in demzweitägigen Intensiv-Seminar "Vom Kollegen zur Führungskraft" am 14.und 15. März 2019 in Hamburg lernen. Referentin Jutta Rath bereitetdie maximal 8 Teilnehmer auf den Wechsel vom Kollegenstatus hin zurneuen Führungsrolle vor. Die zertifizierte Trainerin und Coach zeigt,wie man mit Widerständen und Konfliktsituationen konstruktiv umgehtund wie Mitarbeitergespräche geführt werden.Ziel des Seminars ist es, dass die Teilnehmer Sicherheit in ihrerneuen Rolle als Führungskraft gewinnen und den neuenHerausforderungen gestärkt gegenüber stehen.Terminankündigung:"Vom Kollegen zur Führungskraft: Wie Sie als Vorgesetzter überzeugen"am 14. und 15. März 2019 in HamburgWeitere Informationen: www.media-workshop.de/seminare/2800Über die Referentin:Seit 12 Jahren berät Jutta Rath als freie Konzeptionerin undTexterin Agenturen, Unternehmen und Institutionen, wenn es umkreative Ideen für interne und externe Kommunikationsprojekte geht.Als zertifizierte Trainerin und Coach unterstützt sie Teams undEinzelpersonen bei Themen wie Konzeption, Kreativität undModerationsfähigkeit. Vor ihrer Selbstständigkeit war Jutta RathCreative Director in mehreren Werbe- und PR-Agenturen, zuletzt beimdwa und Edelman Hamburg. Dort betreute sie große Marken wie Dove,Deutsche Bahn, edding, Langnese, Lavazza und Mars. Nebenbeientwickelt sie Songtexte für befreundete Bands und bringt ihrMarken-Know-how ein, um Sozialprojekte bekannter zu machen, z.B. dievielfach ausgezeichnete Aktivierungskampagne "Konfetti im Kopf".Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieterund zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führendenAnbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogrammist speziell entwickelt für Fachleute aus den Bereichen Presse- undÖffentlichkeitsarbeit, Marketing, PR sowie Unternehmenskommunikation.Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderteInhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kundenkonzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten ausWirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einenengen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bisheute haben über 15.800 Kommunikationsfachleute und Führungskräftealler Branchen an den offenen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungenteilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH erfolgte durch denWeiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "GeprüfteWeiterbildungseinrichtung".Das komplette Programm der Media Workshops ist online über denSeminarfinder unter www.media-workshop.de verfügbar. Hier kann mansich auch die Programmübersicht als PDF-Datei herunterladen:https://bit.ly/2NY6dysPressekontakt:MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsNicole von AspernTelefon: +49 40 2263 9660presse@media-workshop.deOriginal-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuell