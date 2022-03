Gestern: Aurelius mit Rückschlag. Und eine Lithium Aktie ohne Geschmäckle? Deutsche Rohstoff AG – Aurelius im Spot.

Deutsche Rohstoff AG Aurelius. Gestern zwei Themen, die unsere Leser beschäftigten. Aurelius scheint bei HanseYachts wieder ein Stück mehr weg vom Exit zu sein. Und dazu eine überzeugende Alternative zu den Lithium Aktien, die sichi.d.R. in diversen „gesponserten“ Laufbändern, Börsenbriefen finden lassen

Und die sehr oft in Kanada gelistete riskante Wetten auf „den grossen Explorationserfolg“ sind. In diese Reihe passt ein Deutsche Rohstoff AG-Konzern (ISIN: DE000A0XYG76) nicht. Aber die zweifellos vorhandenen Chancen der Exploration und Förderung von Lithium für die „lithium-hungrige“ Batteriefertigung scheint ein spannendes Kapitel zu sein und zu werden. Bis jetzt steht die Deutsche Rohstoff AG für Öl-und Gas-Förderung in den USA. Ein Investment in Wolfram-Förderung. Und dazu eine überaus erfolgreiche Spekulation mit Ölaktien in der Kursschwäche, während der pandemiebedingten teilweise negativen Ölpreise. Und mit prall gefüllten Kassen aufgrund der aktuellen Ölpreisentwicklung und des günstigen Aufbaus/Aufkaufs neuer Fördergebiete in der pandemiebedingten Krise wagt sich die Deutsche Rohstoff nun in eine neue „Domäne“:

Mit überschaubarem finanziellen Risiko steigt man bei einem Explorerprojekt Lithium in Westaustralien ein.

Die Deutsche Rohstoff AG hat ein Term Sheet mit dem australischen Unternehmen SensOre (ASX: S3N) abgeschlossen, um gemeinsam Lithium Frühphasen-Explorationsprojekte im Bundestaat Western Australia zu evaluieren.HIER ZUM LITHIUM INVESTMENT DER DEUTSCHE ROHSTOFF AG – und die dahinter stehende Strategie und das maximale Exposure.

VOR EINIGER ZEIT VERÖFFENTLICHTEN WIR EIN EXKLUSIVINTERVIEW MIT DEM CEO DER DEUTSCHE ROHSTOFF AG, DR THEO GUTSCHLAG. SPANNENDER BLICK AUF DAS UNTERNEHMEN



Chart: Deutsche Rohstoff AG | Powered by GOYAX.de

Deutsche Rohstoff AG Aurelius. Aktien im Spot. Aurelius muss wohl HanseYachts nachsitzen lassen.

Die Aurelius Aktie lieferte überzeugende Zahlen für 2021 ab, meldete dieses Jahr bereits diverse Zukäufe, insbesondere wieder „ein fettes Co-Investment mit dem neuen Aurelius-Fonds, schaffte den Exit bei Ideal Shopping in drei Einzelschritten, verkaufte die AKAD-Beteiligung, und eigentlich sollte alles positiv sein,aber wieder einmal stört eine mittlerweile mehr als 10 Jahre Beteiligung das „schöne Bild“. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8)scheint mittlerweile nun schon gefühlt seit Jahren „auf dem Sprung“ bei ihrer Beteiligung HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8) zu sein.aber immer wieder trübt sich aus – teilweise völlig unplanbaren Gründen – das Bild wieder ein und ein Verkauf rückt wieder in die Ferne.Heute wieder einmal:

HanseYachts Prognose EBITDA und Ergebnis für 2021/22 gesenkt. Lieferkettenprobleme plus Kostensteigerungen fordern ihren Tribut. Indirekt leidtragend die Aurelius Aktie

Vor 8 Jahren schloss Aureleius die Restrukturierungsphase bei Hanseyachts ab. Und unterstützte weiteres Wachstum bei der Beteiligung. Ohne Corona wäre wahrscheinlich schon längst das Kapitel Hanseyachts für Aurelius beendet. Von 2011/12 stieg der Umsatz mehr oder weniger kontinuierlich bis zum Geschäftsjahr 2018/19 von 73,3 Mio EUR auf 152 Mio EUR. HIER DIE ZAHLEN, DER AUSBLICK DES EXITKANDIDATEN AUF ABWEGEN.