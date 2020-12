Gesteinsprobe aus der Prospektion weist einen Goldgehalt von 5,75 g/t auf und bestätigt eine neue nicht bebohrte Zielzone im Konzessionsgebiet Golden Promise in Zentral-Neufundland

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, British Columbia – 3. Dezember 2020 – GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das „Unternehmen“ oder „Great Atlantic“) freut sich bekannt zu geben, dass die Analyseergebnisse zu den Gesteinsproben, die im Rahmen der Prospektionsarbeiten 2020 in der östlich-zentralen Zone des Konzessionsgebiets Golden Promise gewonnen wurden, nun vorliegen. Eine Schürfprobe aus einem Ausbiss in dieser Region, in der das Gabbrogestein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung