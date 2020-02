Gestatten: Das meistgeschmuggelte Säugetier der Erde / Welt-Schuppentiertag (15.02.): Illegaler Schuppentierhandel boomt weiter

Berlin (ots) - Schuppentiere gelten weiterhin als die meistgeschmuggeltenSäugetiere der Welt, so der WWF vor dem Welt-Schuppentiertag (15. Februar)."Trotz internationalem Handelsverbot beschlagnahmten die Behörden weltweitallein in den letzten beiden Jahren über 130.000 Tonnen an Schuppentierschuppen.Daneben wird auch Fleisch geschmuggelt und gehandelt", berichtet KatharinaTrump, Expertin für illegalen Artenhandel von der Umweltschutzorganisation WWF.Auf Basis einer jüngsten Veröffentlichung chinesischer Wissenschaftler gibt esAnhaltspunkte, dass das Corona-Virus, Covid19, ursprünglich aus einemSchuppentier stammen könnte. Die auch als Pangoline bezeichneten Insektenfressersind dadurch in den letzten Tagen stärker bekannt geworden."Der globale, illegale Handel mit Wildtieren bedroht unzählige Arten - darunterauch die Schuppentiere. Der aktuelle Corona-Fall zeigt dabei auf dramatischeWeise, dass die Konsequenzen des illegalen Geschäfts weit über den Verlustunserer Biodiversität hinausgehen", so Trump weiter.Insbesondere im asiatischen, aber auch afrikanischen Raum gibt es großeAbnehmermärkte für die schuppigen Tiere. Ihr Fleisch gilt in einigen Ländern alsDelikatesse oder wird als Buschfleisch verzehrt. Die Schuppen sind gefragt zurVerwendung in der Traditionellen Chinesischen Medizin. Diese Faktoren führten inden letzten Jahren zu Rekordbeschlagnahmungen. "2019 wurden in Singapur miteiner Fracht beinahe 12 Tonnen Schuppen sichergestellt. Bei nur wenigenKilogramm Schuppen pro Tier sind das mehrere Tausend Tiere", fasst KatharinaTrump zusammen. Jüngste Analysen der weltweiten Beschlagnahmungen vonSchuppentierschuppen zeigen eine merkliche Zunahme der Schmuggelvolumen.Nigeria, Vietnam und China stehen dabei ganz oben auf der Liste der involviertenLänder.Beim internationalen, illegalen Handel mit den Tieren spielt sogar Deutschlandeine Rolle als Transitland. Von 2010 bis 2018 wurden in Deutschland insgesamt 39Mal Schuppentierschuppen oder andere Schuppentier-Produkte beschlagnahmt, so derWWF. Die dabei sichergestellte Menge entspricht etwa 737 toten Tieren.Hintergrund Schuppentiere:Insgesamt gibt es acht verschiedene Pangolin-Arten, je vier in Asien und Afrika.Die scheuen und meist nachtaktiven Insektenfresser leben in Wäldern, Buschlandund Savannen. Sie ernähren sich von Ameisen und Termiten. Die meisten Arten sindetwa so groß wie Hauskatzen, einige afrikanische Arten können aber ein Gewichtvon 20 bis 30 Kilogramm erreichen.Seit Anfang 2017 sind sie auf Anhang I des WashingtonerArtenschutzübereinkommens (CITES) geführt und erhalten damit den höchstenSchutzstatus - ein komplettes Verbot des kommerziellen internationalen Handels.Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) sind alle Arten als bedrohtgelistet. Jüngst wurden drei Arten sogar in ihrem Bedrohungsstatus hochgestuft.Da die asiatischen Schuppentierbestände bereits stark dezimiert sind, werdenzunehmend afrikanische Arten nach Asien geschmuggelt.Pressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureWiebke ElbeTelefon: +49 (0)30 311 777 219E-Mail: Wiebke.Elbe@wwf.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6638/4520180OTS: WWF World Wide Fund For NatureOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell