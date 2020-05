Gespräche mit Corona-Demonstranten: Merz verteidigt Kretschmer

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) gegen Kritik wegen dessen Auftritt am Rande einer Corona-Demonstration am Samstag in Dresden verteidigt. "Ich finde gut, was Michael Kretschmer in Dresden getan hat", sagte Merz der "Bild". Er attestierte Kretschmer "ein hohes Maß an Zivilcourage".

Denn er habe sich der Diskussion gestellt, sei den Demonstranten entgegengetreten und sei ins Gespräch gekommen mit den Gutwilligen und denen, die Angst hätten. "Das ist genau die richtige Mischung." Auch er wäre dort hingegangen, um mit den Menschen zu sprechen. Merz wollte auch nicht die Kritik gelten lassen, Kretschmer hätte einen Mundschutz tragen müssen: "Sie können mit Mundschutz schlecht diskutieren." Wenn man sonst die Hygienevorschriften einhalte, "ist das in Ordnung".

Foto: über dts Nachrichtenagentur