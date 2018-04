Gespräch mit Wirtschaft und Politik zu Zollverfahren mit Schweizer Kraftfahrzeugen

Bonn/ Weil am Rhein (ots) - Gemeinsame Medieninformation derGeneralzolldirektion, der Mitglieder des Bundestages Frau RitaSchwarzelühr-Sutter, Herr Dr. Johannes Fechner, Herr Felix Schreiner,Herr Armin Schuster, der Industrie- und HandelskammernHochrhein-Bodensee, Region Stuttgart und Südlicher Oberrhein sowieder Handwerkskammern Freiburg und KonstanzAm 9. April 2018 fand auf Einladung der Generalzolldirektion unterBeteiligung des Bundesministeriums der Finanzen sowie der örtlichenHauptzollämter ein Gespräch beim Zollamt Weil am Rhein-Autobahn mitVertretern der Industrie- und Handelskammern Hochrhein-Bodensee,Region Stuttgart und Südlicher Oberrhein sowie den HandwerkskammernFreiburg und Konstanz statt. Thema dieses Informationsaustauscheswaren die zollrechtlichen und wirtschaftlichen Folgen, wenn SchweizerFahrzeuge für Arbeiten nach Deutschland eingeführt werden. An demTreffen nahmen auch die Mitglieder des Bundestages Frau RitaSchwarzelühr-Sutter (SPD), Herr Dr. Johannes Fechner (SPD), HerrFelix Schreiner (CDU) und Herr Armin Schuster (CDU) teil, die sichdafür aussprachen, die Möglichkeiten von Verfahrensvereinfachungenvollumfänglich auszuschöpfen. Das Gespräch bot insbesondere denVertretern der Kammern die Gelegenheit, die in der Praxisauftretenden Unsicherheiten darzulegen und ermöglichte es in derdarauffolgenden Diskussion Optimierungsmöglichkeiten in derpraktischen Anwendung aufzuzeigen. Aufgrund des europäischenZollrechts, das den rechtlichen Rahmen im Geltungsgebiet der gesamtenEuropäischen Union festlegt, erhebt der Zoll in Abhängigkeit derZollverfahren eine Sicherheit, die bei der Einfuhr von Fahrzeugen biszu 29 % des Fahrzeugwertes betragen kann. Um Unsicherheiten bei derEinfuhr zu vermeiden, wird der Zoll in Abstimmung mit denWirtschaftskammern Verfahrenshinweise zur Verfügung stellen, die dieAbgrenzung der Zollverfahren erleichtern. Die Wahl des zutreffendenZollverfahrens ist Voraussetzung für die Erfüllung der damitverbundenen Förmlichkeiten, wie beispielsweise die Form derZollanmeldung oder die Notwendigkeit einer Sicherheitsleistung. DieMöglichkeiten einer Sicherheitsleistung und Optionen einereventuellen Reduzierung werden ebenfalls Gegenstand derVerfahrenshinweise sein. Die Zollverwaltung und dieWirtschaftskammern werden hierzu weiter in Kontakt bleiben, um imRahmen der rechtlichen Möglichkeiten die Verfahren zu vereinfachen.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleStefan KirschTelefon: 0228/303 11611pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell