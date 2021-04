Ein Gespräch mit Dreame-Ingenieuren: Die F&E-Innovationen hinter der Technologie zur Hindernisvermeidung des Dreame Bot L10 Pro

Peking (ots/PRNewswire) - Dreame Technology, ein wachsendes innovatives Unternehmen, das auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte spezialisiert ist, stellte kürzlich sein mit dem Red Dot Design Award 2021 ausgezeichnetes Produkt, den Dreame Bot L10 Pro, auf der Appliance & Electronics World Expo 2021 (AWE 2021) vor, die bis zum 25. März in Shanghai abgehalten wurde. Das Modell erregte auf der Messe vor allem aufgrund seiner leistungsstarken Technologie zur Hindernisvermeidung große Aufmerksamkeit bei den Medien und Verbrauchern.Der hochmoderne Staubsauger- und Wischroboter Dreame Bot L10 Pro wurde entwickelt, um dem größten Anliegen der Verbraucher nachzukommen - den Roboter so intelligent zu machen, dass er jederzeit Hindernisse erkennen und vermeiden kann und eine Reinigung ermöglicht, die völlig ohne manuelle Hilfe auskommt.Sein bahnbrechendes, hochpräzises LiDAR-Navigationssystem und die Technologie zur Hindernisvermeidung sorgen dafür, dass sich der Roboter weder in elektrischen Leitungen verfängt, noch von Gegenständen wie Hausschuhen oder Socken blockiert wird. Wie bei den meisten anderen Staubsaugerrobotern auf dem Markt wäre in diesem Fall ein manuelles Eingreifen erforderlich, um den Roboter zu befreien, bevor sich der Akku leert."Dreame Bot L10 Pro rundet die intelligente Lasertechnologie durch die Integration des von Dreame selbst entwickelten SLAM-Algorithmus ab und erreicht so eine hochpräzise 3D-Technologie zur Hindernisvermeidung", erläutert Walter Lv, Senior Engineer bei Dreame. "Aktuell ist das Gerät in der Lage, Objekte, die größer als 3mm sind, effektiv zu erkennen und durch weitere Analysen der Länge und Breite selektiv zu vermeiden."Das LiDAR-Navigationssystem des Dreame Bot L10 Pro liefert eine Scanleistung von 2080 Punkten/Sekunde, um den Raum zu erfassen und die Reinigungseffizienz zu verbessern. Das Gerät erreicht bei der Hindernisvermeidung zweimal präzisere Ergebnisse als andere Staubsaugerroboter, wodurch auch Kollisionen und Schäden an Möbeln reduziert werden. Dank seiner 4000 Pa starken Saugkraft ist es außerdem in der Lage, mühelos und zuverlässig hartnäckigen Staub und tiefsitzenden Schmutz aus Teppichen zu entfernen."Wir möchten Menschen von repetitiven und ineffizienten Arbeiten befreien. Außerdem ist es unser Ziel, jeden unserer Ingenieure direkt mit 100 unserer Nutzer in Verbindung zu setzen, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, was unsere Kunden wirklich brauchen", sagt Yu Hao, Gründer und CEO von Dreame.Der mit hochpräziser 3D-Hindernisvermeidung, bahnbrechendem LiDAR-Navigationssystem und zuverlässiger 4000-Pa-Saugkraft ausgestattete Dreame Bot L10 Pro wird voraussichtlich im Mai auf Amazon und AliExpress erhältlich sein.Zusätzlich wird Dreame im Laufe des Jahres zwei weitere intelligente Roboter auf den Markt bringen - den Dreame Bot Z10 Pro, einen intelligenten 2-in-1 Staubsauger und Wischmopp, der mit einer selbstentleerenden Basis ausgestattet ist und eine automatische Schmutzentsorgung ermöglicht, und den leistungsstarken Dreame Bot W10, der ein freihändiges Reinigungserlebnis mit effizienter Wischfunktion und Selbstreinigung des Mopps erlaubt.Informationen zu Dreame TechnologyDreame Technology, ein innovatives Unternehmen für Konsumgüter, wurde 2015 gegründet und spezialisiert sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte. Sein Ziel ist es, die Lebensqualität der Nutzer weltweit durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology/), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/)und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com.Pressekontakt:Tianshi Yuwenpr@dreame.techLena LiuLiuyk@dreame.tech+86 400-875-9511Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1479311/Dreame_Bot_L10_Pro_Equipped_Obstacle_Avoidance_Technology.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1479312/Obstacle_Avoidance_Experiment_Using_Dreame_Other_Two_Brands.jpgOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuell