Gesichtsschutz von Atmos gegen Tröpfcheninfektion (FOTO)

Lenzkirch (ots) - Medizinische Fachkräfte sind dem Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 im besonderen Maße ausgesetzt. Intensivpflege- und Rettungsdienst-Mitarbeiter, alle Fachkräfte im Krankenhaus, in der stationären und ambulanten Pflege sowie niedergelassene Ärzte und deren Praxisteams müssen vor einer Tröpfcheninfektion bestmöglich geschützt werden. Der Bedarf an Schutzkleidung für medizinische Fachkräfte ist aktuell sehr hoch und kann kaum gedeckt werden. Die Atmos MedizinTechnik GmbH & Co. KG hat darauf kurzfristig reagiert und für das Atmos Headpiece, ein bewährtes Kopfteil, das mit Stirnleuchte bestückt im HNO-Bereich zum Einsatz kommt, einen Gesichtsschutz entwickelt. Der Atmos Protection Shield ist ein auswechselbarer transparenter Schutzschild, der den gesamten Gesichtsbereich abdeckt - und auf diese Weise einfach, aber effektiv das Infektionsrisiko minimiert.Hervorzuheben ist, dass sich das Kopfteil im Gegensatz zu vielen anderen Gestellen für Gesicht-Schutzschilder bequem den ganzen Tag tragen lässt. Dafür ist es ergonomisch geformt, verfügt über einen individuell einstellbaren Kopfbügel und ein Neopren-Polster. Das Kopfteil ist wischdesinfizierbar, das Band, mit dem der Protection Shield befestigt wird, waschmaschinengeeignet. Das Atmos Headpiece wird mit 100 Protection Shields ausgeliefert, die sich anschließend in 10er-Bundles nachbestellen lassen.Weitere Informationen unter http://www.atmosmed.de .Pressekontakt:ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KGRaimund HalderSenior Sales Manager ENT / GYNRHalder@atmosmed.deTel.: +49 7653 689-0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143450/4571678OTS: ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KGOriginal-Content von: ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell