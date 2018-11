Gesichtspflege der kühlen Witterung anpassen

Baierbrunn (ots) - Bei niedrigeren Temperaturen benötigt die Hautbesondere Aufmerksamkeit. Im Herbst gilt es, die Hautbarriere zustärken, ohne sie zu überfetten. Professorin Sigrid Karrer,Dermatologin am Uniklinikum Regensburg, rät im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau", die Gesichtsreinigung etwas sanfter anzugehen."Gut einigen sich feste oder flüssige Syndets, die den Säureschutzder Haut nicht stören, oder Reinigungslotionen." Bei eher trockenerHaut empfiehlt sie Reinigungscremes mit rückfettenden Stoffen. AuchTages- und Nachtcreme dürfen ab sofort reichhaltiger ausfallen.Spannt die Haut tagsüber nicht, ist eine fetthaltige Nachtpflegegenug. Achten sollte man darauf, dass das Gesicht nicht permanentglänzt. Denn wird die Haut überpflegt, kann es zu Entzündungen um denMund, später auch auf Augenlidern oder Wangen kommen. Für fettigeHaut empfiehlt Karrer wasserhaltige Pflege mit weniger Fett.Auch für die Augenpartie gilt: Pflege, die im Sommer guttut, kannbei niedrigen Temperaturen schaden. Stark wasserhaltige Augengele zumBeispiel kühlen im Sommer, bei Kälte können sie diese sensible Regionaber regelrecht trockenlegen. "Wechseln Sie spätestens beim erstenFrost zu einer fetthaltigeren Augencreme. Oder Sie tragen erst dasgewohnte Gel auf und geben die Creme darüber", rät Afsaneh Azizi,Kosmetikerin in einer Apotheke in Hannover.Ausführliche Tipps für die optimale Hautpflege bei kühlerWitterung finden Leserinnen und Leser in der aktuellen "ApothekenUmschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell