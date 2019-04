Gesicht vor dem Auftragen einer Maske gründlich reinigen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Gesichtsmasken verwöhnen den Teint - und helfen, ein wenig zuentspannen. Idealerweise sollten vor dem Auftragen Gesicht, Hals undDekolleté gründlich gereinigt werden. "Dann wirken die Inhaltsstoffeder Maske besser", sagt Apothekerin und Fachkosmetikerin BirgitSchade aus Leipzig im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". ZumAuftragen empfiehlt sie einen Kosmetikpinsel: "Das Produktgleichmäßig verteilen, Hals und Dekolleté nicht vergessen, Augen- undMundpartie aussparen."Die Maske sollte je nach Art fünf bis 15 Minuten einwirken. Ambesten so lange aufs Sofa legen und relaxen. Anschließend mit einemlauwarmen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel vorsichtig abnehmen.Beim Abtrocknen sollte man nicht zu stark rubbeln.In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leserpraktische Tipps, für welchen Hauttyp sich welche Masken am besteneignen und was sie bei der Anwendung beachten sollten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell