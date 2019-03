Gesetzliche Unfallversicherung veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2018 / Unfallschwerpunkt Straßenverkehr

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist imJahr 2018 um 0,4 Prozent auf 876.952 gestiegen. Das ergeben dievorläufigen Arbeitsunfallzahlen, die die Deutsche GesetzlicheUnfallversicherung (DGUV), Spitzenverband der Berufsgenossenschaftenund Unfallkassen heute veröffentlicht hat. Einen Rückgang gab eshingegen bei den meldepflichtigen Wegeunfällen. Ihre Zahl sank um 1,8Prozent auf 187.599.In 430 Fällen endete ein Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang,damit sank die Zahl der tödlichen Unfälle bei der Arbeit um 21 imVergleich zu 2017. Die Zahl der tödlichen Wegeunfälle ist hingegen um31 auf 311 gestiegen."Dass wir im vergangenen Jahr mehr tödliche Wegeunfälle zubeklagen hatten, korreliert mit der angestiegenen Zahl vonVerkehrsopfern in Deutschland. Verkehrsunfälle gehören zu den fünfUnfallschwerpunkten, die wir im Rahmen unseres Engagements für dieVision Zero im letzten Jahr identifiziert haben. Gemeinsam mit demDeutschen Verkehrssicherheitsrat engagieren wir uns schon seit langemfür mehr Verkehrssicherheit. Aber in Zukunft wollen wir noch mehrtun, zum Beispiel im Rahmen unserer laufenden Präventionskampagnekommmitmensch", sagte Prof. Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführerder Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)."Kommmitmensch" wirbt für eine gute Präventionskultur in denBetrieben und Einrichtungen. Sicherheit und Gesundheit bei allenHandlungen und Entscheidungen mitdenken, das ist das Ziel derKampagne. Mehr unter: www.kommmitmensch.deDie Zahl der neuen Unfallrenten hat im 18.123 Jahr 2018 einenneuen Tiefststand erreicht. Das gilt sowohl für Renten aufgrund vonArbeitsunfällen (-0,4 Prozent) als auch für Renten aufgrund vonWegeunfällen (-1,2 Prozent). Dies ist ein Indiz dafür, dass es imBerichtsjahr 2018 zu weniger schweren Unfällen gekommen ist als imVorjahr.Rückgang bei den Schülerunfällen*Wie bereits im letzten Jahr zeichnete sich auch 2018 weiter eineerfreuliche Tendenz bei den Schulunfällen ab. Sie gingen um 6,5Prozent zurück auf 1.133.788 Schulunfälle. Auch die Zahl dermeldepflichtigen Schulwegunfälle ist gesunken. Sie lag mit 104.948Fällen um 4,0 Prozent niedriger als im Vorjahr. 34 Schul- undSchulwegunfälle endeten tödlich, das sind 15 weniger als 2017.*HintergrundDer Begriff Schülerunfälle umfasst die Gruppe der Kitakinder, derSchülerinnen, Schüler und Studierenden. In derSchüler-Unfallversicherung besteht Meldepflicht, wenn durch eine mitdem Besuch der Einrichtung zusammenhängende Tätigkeit oder durcheinen Wegeunfall Versicherte getötet oder so verletzt werden, dasssie ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030 130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell