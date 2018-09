Gesetzliche Unfallversicherung präsentiert sich auf der REHACARE

Berlin (ots) - Welche Leistungen umfasst eigentlich dieRehabilitation durch die gesetzliche Unfallversicherung? WelcheHilfsmittel gibt es und wer sind die Ansprechpartner? Diese und vieleandere Fragen beantworten Träger der gesetzlichen Unfallversicherungund ihre Partner auf der Messe REHACARE vom 26. 09. bis 29.9.2018 inDüsseldorf.An einem Gemeinschaftssand in Halle 3 (Stand 3E82) präsentierensich die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW), die Berufsgenossenschaft Holz Metall (BGHM),die Unfallkasse NRW, der Spitzenverband der gesetzlichenUnfallversicherung, die DGUV, die Sozialversicherung fürLandwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) und der DeutscheRollstuhl-Sportverband (DRS).Neben gedruckten Informationen gibt es für die Besucherinnen undBesucher viel zu entdecken: In einem "Reha-Haus" wird demonstriert,welche Umbauten nach einem Unfall möglich sind. Ein Parcours leitetInteressierte durch verschiedene Online-Gefährdungsbeurteilungen undan allen Messetagen präsentiert der DRS Sportarten für Menschen mitBehinderungen. Die Vorführungen finden jeweils um 11, 13 und 15 Uhrstatt. Am Eröffnungstag wird unter anderem Erik Machens, mehrfacherDeutscher Meister im Rollstuhltanz, sein Können demonstrieren (13 und15 Uhr). Am Donnerstag wird Rennrollstuhlfahrer Alhassane Baldé vonseiner Fahrt zu Silber über 5000 Meter bei der Para-Leichtathletik-EMin Berlin berichten (13 Uhr). Am Freitag freut sich Conny Runge überviele Mittänzer beim Rollstuhl-Zumba (11 Uhr).Wer selbst einmal ausprobieren möchte, wie sich Bordsteinkantenund andere Hindernisse in einem Rollstuhl Hindernisse bewältigenlassen, hat dazu in Halle 7 auf dem Wheelchair-Parcours dergesetzlichen Unfallversicherung die Möglichkeit.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell