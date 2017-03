Gesetzliche Unfallversicherung: Beitragsbefreiung für nebenberufliche Notärzte sozialpolitisch brisant - Maßnahme wird Versorgungsprobleme nicht lösen

Berlin (ots) - Am Freitag, den 10. März 2017 befasst sich derBundesrat mit dem Gesetz zur Stärkung der Heil- undHilfsmittelversorgung. Das Gesetz sieht unter anderem vor, Notärzte,die ihrer Tätigkeit nebenberuflich nachgehen, beitragsfrei in dergesetzlichen Unfallversicherung zu versichern. Ziel der Regelung istes, Anreize für Ärzte zu schaffen, eine nebenberufliche Tätigkeit alsNotarzt aufzunehmen.Hierzu erklärt Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer derDeutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV):"Dieses Gesetz ist ein sozialpolitisch brisantes Einfallstor. DerGesetzgeber stellt damit in Aussicht, dass besonders nachgefragte undnotwendige Erwerbstätigkeiten von der Beitragspflicht befreit werdenkönnen. Weitere 'Ausstiegswünsche' anderer Berufsgruppen sind dannnicht auszuschließen. Durch eine solche Entscheidung werden dieGrundlagen der Sozialversicherung ignoriert. Es wird suggeriert, dieAbsicherung durch eine bewährte Solidargemeinschaft sei etwasNachteiliges. Das kann gesellschaftspolitisch nicht gewünscht sein.Mit Blick auf die Unfallversicherung löst das Gesetz die Problemeder notärztlichen Versorgung nicht, sondern schafft neue. In derKranken- und Rentenversicherung besteht ohne Beitragszahlung keinVersicherungsschutz. In der Unfallversicherung sind dagegen alleBeschäftigten ohne weitere Voraussetzungen automatisch versichert.Die Beiträge zahlen allein die Arbeitgeber. Durch das Gesetz würdenzukünftig also die Arbeitgeber entlastet, nicht aber dienebenberuflichen Notärzte selbst. Wer als Beschäftigter keinenBeitrag zahlt, kann davon auch nicht entlastet werden. Das Nachsehenhat die Solidargemeinschaft der anderen Arbeitgeber, die die Kostenfür Arbeitsunfälle der beitragsfrei versicherten Notärzte nunzusätzlich schultern müssen.Wir fordern den Bundesrat daher auf, die geplanten Änderungeninsbesondere des SGB VII abzulehnen."Mehr zum Thema in der neuen DGUV Kompakt :http://www.dguv.de/de/mediencenter/dguv-kompakt/2017/index.jspPressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-288763768presse@dguv.dewww.dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell