Gesetzliche Krankenversicherung: Zahnreinigung für zwei Drittel der Kunden wichtig (FOTO)

München (ots) -- 65 von 82 öffentlich zugänglichen Krankenkassen zahlen Zuschussfür Zahnreinigung- Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung spart bis zu 903Euro im Jahr- Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoVerbrauchern ist in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)neben dem Beitrag vor allem die Übernahme der Kosten einerprofessionellen Zahnreinigung wichtig. 66 Prozent der CHECK24-Kundenwählten diesen Filter im GKV-Vergleichsrechner aus.*)65 der 82 betrachteten öffentlich zugänglichen Krankenkassenübernehmen die Kosten der professionellen Zahnreinigung ganz oderteilweise - im Höchstfall bis zu 250 Euro im Jahr. Teilweise bietendie GKVen ihren Versicherten auch ein Jahresbudget anZusatzleistungen, das unter anderem für die Zahnreinigung verwendetwerden kann. Oder sie übernehmen die Kosten, wenn die Behandlung beibestimmten Zahnärzten erfolgt.Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung spart bis zu 903 Euroim JahrEin Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung ermöglichtVer-sicherten, eine Kasse mit besseren Leistungen zu wählen. Außerdemsparen sie dadurch mehrere hundert Euro pro Jahr: GesetzlichKrankenversicherte mit einem Jahreseinkommen von 53.100 Euro(Beitragsbemessungsgrenze 2018) 903 Euro im Jahr, wenn sie von derteuersten in die günstigste GKV wechseln.**)Bei einem durchschnittlichen Einkommen von 30.000 Euro beträgt dieErsparnis bis zu 510 Euro jährlich. Verbraucher wählen aus mindestens43 öffentlich zugänglichen Krankenkassen - je nach Bundesland sogarbis zu 57. Das Sparpotenzial ergibt sich aus den unterschiedlichenZusatzbeiträgen.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen zur gesetzlichen Krankenversicherung helfendie CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgesprächper E-Mail oder Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlosseneVerträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalenVersicherungsordner.*)Betrachtet wurden alle Suchanfragen im GKV-Vergleichsrechner vonCHECK24 im Zeitraum Januar bis Dezember 2017. Vollständige Tabellemit allen betrachteten gesetzlichen Krankenkassen unter:http://ots.de/ZPV3A4**)Quelle:http://ots.de/ilRo1d