Gesetzliche Krankenkassen: 85 Prozent zahlen Zuschuss für Zahnreinigung (FOTO)

München (ots) -- Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung spart bis zu 300Euro im Jahr- Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoWeltweit leiden rund 3,5 Milliarden Menschen an Erkrankungen imZahnraum. Mit der richtigen Vorsorge ließen sich viele Erkrankungenvermeiden.*) Viele gesetzliche Krankenversicherungen (GKV) zahlennicht nur den Kontrolltermin beim Zahnarzt, sondern auch eineprofessionelle Zahnreinigung vom Experten.69 der 81 betrachteten öffentlich zugänglichen Krankenkassenübernehmen die Kosten der professionellen Zahnreinigung ganz oderteilweise - im Höchstfall bis zu 250 Euro im Jahr. Zum Teil bietendie Kassen ihren Versicherten auch ein Jahresbudget anZusatzleistungen, das unter anderem für die Zahnreinigung verwendetwerden kann. Oder sie übernehmen die Kosten nur, wenn die Behandlungbei bestimmten Zahnärzten erfolgt.**)"Einige Kassen haben die gute Finanzlage genutzt, ihre Leistungenauszuweiten", sagt Dr. Ansgar Lamersdorf, Geschäftsführer GKV beiCHECK24. "So bieten gerade auch einige günstige Krankenversicherungeninzwischen sehr gute Leistungen im Bereich professionelleZahnreinigung."Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung spart bis zu 300 Euroim JahrEin Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung ermöglichtVersicherten, eine Kasse mit besseren Leistungen zu wählen. Außerdemsparen sie dadurch mehrere Hundert Euro pro Jahr: GesetzlichKrankenversicherte mit einem Jahreseinkommen von 54.450 Euro(Beitragsbemessungsgrenze 2019) sparen rund 300 Euro im Jahr, wennsie von der teuersten in die günstigste GKV wechseln.Bei einem durchschnittlichen Einkommen von 30.000 Euro beträgt dieErsparnis bis zu 170 Euro jährlich. Verbraucher wählen aus mindestens43 öffentlich zugänglichen Krankenkassen - je nach Bundesland sogarbis zu 57. Das Sparpotenzial ergibt sich aus den unterschiedlichenZusatzbeiträgen.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoVerbraucher, die Fragen zu ihrer gesetzlichen Krankenversicherunghaben, erhalten bei den spezialisierten CHECK24-Versicherungsexpertenan sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oderE-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kundenihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie dieseabgeschlossen haben. Sie profitieren von automatischen Preis- undLeistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfachoptimieren und gleichzeitig sparen.*)Quelle: http://ots.de/R3XUSL [30.7.2019]**)Vollständige Tabelle unter: http://ots.de/sG3j8aÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell