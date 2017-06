Gesetzliche Ausnahmeregelung für Abfallverbrennung beendet: Teppichbodenindustrie muss auf Recycling umstellen

--------------------------------------------------------------zur Studiehttp://ots.de/700DN--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Seit dem 1. Juni 2017 ist die Gleichstellung derAbfallverbrennung mit dem Recycling gesetzlich beendet - Verbrennungvon Teppichböden muss gestoppt und ein Recyclingsystem aufgebautwerden - Deutsche Umwelthilfe fordert Produktverantwortung fürTeppichbödenZum 1. Juni 2017 wurde die sogenannte "Heizwertklausel" aus demKreislaufwirtschaftsgesetz gestrichen und die Gleichstellung derVerbrennung mit dem Recycling beendet. Bislang wurde die Verbrennungvon Wertstoffen mit dem Recycling gleichgesetzt, wenn der Heizwertmindestens 11.000 Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) betrug. Einökologischer Vorteil dieser Ausnahmeregelung konnte jedoch nichteindeutig nachgewiesen werden. Nach Einschätzung der DeutschenUmwelthilfe (DUH) war die "Heizwertklausel" ein politisches Geschenkan die deutschen Abfallverbrenner, die Material für ihreVerfeuerungsöfen benötigten - mit negativen Auswirkungen für dieUmwelt. Über Jahre hinweg wurden hunderttausende Tonnen werthaltigeAbfälle sinnlos verbrannt. Dabei wurden nicht nur Ressourcenzerstört, sondern auch das Klima belastet und Schadstoffe in die Luftgeblasen. Dass das Recycling nun grundsätzlich Vorrang hat, ist eingroßer Erfolg der DUH und anderer Umweltverbände, die gemeinsam beider EU-Kommission eine Beschwerde gegen die gesetzlicheAusnahmeregelung für die Abfallverbrennung eingelegt hatten."Ein besonders negatives Beispiel für die umweltschädlicheVerbrennungspraxis sind Teppichböden. Jahr für Jahr wurden inDeutschland ohne Not bis zu 400.000 Tonnen Teppichböden verbrannt,obwohl sie für ein Recycling geeignete Kunststoffe enthielten. Siekonnten nur deshalb millionenfach verfeuert werden, weil sie einenhohen Heizwert hatten. Die hierfür notwendige Ausnahmeregelung warein Geschenk des ehemaligen CDU-Umweltministers Norbert Röttgen andie Verbrennungsindustrie. Erst auf massiven Druck der DeutschenUmwelthilfe und anderer Umweltverbände hat die Bundesregierung dieseAusnahme jetzt kassiert. Wenn Teppiche weiter verbrannt werdensollen, dann müssen zukünftig die Abfallerzeuger oder -besitzer denUmweltvorteil der Verfeuerung gegenüber dem Recycling eindeutignachweisen. Da dieser aus Sicht der DUH aber nicht gegeben ist, mussdas Recycling jetzt umgesetzt werden", sagt DUH-BundesgeschäftsführerJürgen Resch."Die Teppichbodenindustrie verhält sich so, als ob sie mit derEntsorgung ihrer Produkte nichts zu tun hätte. Es gibt kaumrecyclingfähige Produkte, keine funktionierenden Rücknahmesysteme fürein Recycling und die Verbrennung wird einfach hingenommen. DiesesVerhalten ist mehr als bedenklich. Denn inzwischen ist es eineSelbstverständlichkeit, dass Unternehmen aller Branchen ihren Beitragzum Umweltschutz leisten. Wenn sich jede Branche so verhalten würdewie die Teppichbodenindustrie, dann gäbe es nur noch eineWegwerfgesellschaft auf Pump und Kosten zukünftiger Generationen",kritisiert Thomas Fischer, Leiter der DUH-Kreislaufwirtschaft.Laut Fischer sind die technischen und strukturellenVoraussetzungen für eine separate Sammlung von Teppichböden ebensovorhanden wie die Technologien zur Wiederverwendung und zumRecycling. Einzelne Hersteller haben bereits leicht trennbare und gutrecyclingfähige Garne und Teppichrücken entwickelt. Die stofflicheVerwertung ist also kein Luftschloss. Die Industrie müsse jetzt damitbeginnen, die gesetzlich festgelegte Abfallhierarchie umzusetzen.Bisher tragen die Kommunen die Kosten für die Entsorgung, da fastalle alten Teppichböden auf den kommunalen Wertstoffhöfen abgegebenwerden. "Es kann nicht dabei bleiben, dass die Verantwortung zurEntsorgung von Teppichböden auf die Kommunen abgewälzt wird. WegenÜberkapazitäten kommunaler Abfallverbrennungsanlagen würden diemeisten Teppichböden zudem weiter verfeuert. Die Hersteller müssenendlich Verantwortung übernehmen und sich selbst um das Recyclingihrer Produkte kümmern. Damit das auch wirklich passiert, sollteUmweltministerin Hendricks das Prinzip der Produktverantwortung fürTeppichböden einführen", fordert Fischer.Dies bedeutet, dass die Hersteller die Verantwortung und damit dieKosten für die Entsorgung ihrer Produkte tragen müssen. Damit wirddie Voraussetzung dafür geschaffen, dass bereits beim Design und derHerstellung von Gütern Abfallvermeidung und -verwertung mitgedachtwerden. Wesentliche Instrumente der Produktverantwortung sindVorgaben zum Ökodesign und zur Rücknahme der Produkte sowie dieFestlegung von Verwertungsanforderungen.Links:Die Studie "Unter den Teppich gekehrt: das großeEntsorgungsproblem der Teppichindustrie in Deutschland" finden Sieunter http://l.duh.de/p020617Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft DUH030 2400 867 43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-PressestelleAndrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell