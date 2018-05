Gesetzesverstöße bei der Rücknahme von Elektroaltgeräten: Deutsche Umwelthilfe geht gegen Onlinehändler wie Saturn, Media Markt und Globus vor

Berlin (ots) - Verdeckte Tests der DUH zur Überprüfung derRücknahmeverpflichtung von Elektroaltgeräten bei Onlinehändlernbelegen systematische Gesetzesverstöße - DUH kritisiert das Fehlenbehördlicher Kontrollen und den Verzicht auf Ordnungsstrafen -Insgesamt sechzehn Handelsketten wegen erheblicher Rechtsverstößedurch die DUH abgemahnt - DUH-Geschäftsführer Resch fordert: "AuchOnlinehändler müssen Gesetze ernst nehmen und verbraucherfreundlicheRücknahme von Elektroschrott sicherstellen"Seit dem 24. Juli 2016 können Verbraucher ausgedienteElektrogeräte auch bei Händlern abgeben. Damit will dieBundesregierung die aktuell viel zu niedrige Sammelmenge fürElektroschrott von etwa 40 Prozent erhöhen und mehr Elektrogeräte indie Wiederverwendung und das Recycling bringen. Aktuell durchgeführteTests der Deutschen Umwelthilfe (DUH) bei Onlinehändlern zeigenjedoch, dass die Mehrzahl der untersuchten Handelsfirmen, daruntergroße Unternehmen wie Saturn, Media Markt, Hornbach oder GlobusBaumarkt, gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Die DUH geht nunrechtlich gegen insgesamt sechzehn Handelsunternehmen vor und setztdurch die von ihr geforderten Unterlassungserklärungen die Einhaltungder gesetzlichen Rücknahmepflicht von Elektroschrott durch.Neben der kompletten Rücknahmeverweigerung wurden bei den Testsder DUH unzulässige Einschränkungen hinsichtlich des Zustands derabgegebenen Elektrogeräte, der Zumutbarkeit der Entfernung zurnächsten Sammelstelle oder fehlende ordnungsgemäße beziehungsweisefunktionierende Angebote zur Rückgabe von LED- und Energiesparlampenfestgestellt."Der Onlinehandel boomt. Allerdings scheinen viele dieser Händler,ihre immer größer werdende Markbedeutung und die gesetzlichenPflichten nicht ernst zu nehmen. Auch Onlinehändler müssen, genausowie stationäre Verkäufer, eine verbraucherfreundliche Rücknahme vonausgedienten Elektrogeräten sicherstellen. Es gehört ein hohes Maß anVerantwortungslosigkeit dazu, Umweltgesetze, die seit knapp zweiJahren gelten, zur Profitmaximierung zu ignorieren und Verbrauchermit ihrem Elektroschrott allein zu lassen", kritisiert derDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch."Solange die für die Kontrolle des Elektro- undElektronikgerätegesetzes zuständigen Landesbehörden untätig bleibenund Händler unbehelligt gegen Umweltvorschriften verstoßen können,wird die DUH deren Einhaltung notfalls auf dem Rechtswegdurchsetzen", sagt die DUH-Leiterin für ökologische MarktüberwachungAgnes Sauter. Der Vollzug der Informations- und Rücknahmepflichtendurch die Bundesländer muss zwei Jahre nach Inkrafttreten endlichkonsequent umgesetzt werden. Ohne einen funktionierenden Vollzugkönnen die gesetzlichen Mindestsammelquoten für Elektroaltgerätenicht erreicht werden.Verbraucher, die ihre ausgedienten LED- und Energiesparlampen beiden Online-Shops der Unternehmen Saturn, Globus Baumarkt, NettoOnline, Conrad, Redcoon, Cyberport und Easynotebooks für eineordnungsgemäße Entsorgung zurückgeben möchten, haben hierzu keinegesetzeskonforme Möglichkeit. Zum Versand quecksilberhaltigerEnergiesparlampen werden DHL-Rücksendeetiketten angeboten, obwohl DHLdiesen Versand aus gefahrgutrechtlichen Gründen ausschließt.Energiesparlampen eignen sich nicht für den Paketversand, da sieQuecksilber beinhalten und Bruchgefahr besteht. Eine Rückgabelediglich in den Filialen der Händler ist jedoch nicht ausreichend,da diese oftmals in nicht zumutbarer Entfernung zum Verbraucherliegen.Bei Medion werden nur "vollständige elektronische Produkte"zurückgenommen, was eine gesetzeswidrige Einschränkung darstellt. "Eskann nicht sein, dass Medion unvollständige oder zerlegteElektroaltgeräte von der Rücknahme ausschließt, obwohl vieleAltgeräte ja gerade zurückgegeben werden, weil dazugehörende Teileabhandengekommen sind und das Gerät nun nicht mehr funktioniert. Ausgutem Grund müssen auch solche Geräte von Gesetzes wegenzurückgenommen werden", sagt der stellvertretende DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Philipp Sommer.Bei den Online-Handelsunternehmen Hornbach, Media Markt, Tchibo,Notebooksbilliger, Pearl, Alternate und Lampenwelt kannElektroschrott von Verbrauchern zumeist nicht in einer zumutbarenEntfernung abgegeben werden. "Für Elektrokleingeräte oderEnergiesparlampen werden Verbraucher an die eigenen Filialen oderRücknahmesysteme verwiesen, die in ganz Deutschland beispielsweisenur über etwa 350 Sammelstellen verfügen. Von einer Flächendeckungkann bei diesen Sammelangeboten keine Rede sein. Das ist mit denVorgaben des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes nicht vereinbarund führt schnell zu einer unsachgemäßen Entsorgung in derRestmülltonne", sagt Sommer."Der in seinem Produktangebot ansonsten vorbildliche OnlinehändlerWaschbär bietet Verbrauchern überhaupt keine Rückgabemöglichkeit fürausgediente Elektrogeräte an. Das passt nicht zum ökologischen Imageder auf der Plattform vertriebenen Produkte. Hier mussschnellstmöglich nachgebessert werden", fordert Sommer.Hintergrund:Seit dem 24.7.2016 können Verbraucher alte Elektrokleingerätekostenlos bei Händlern zurückgeben, die Elektrogeräte auf einerFläche von mindestens 400 Quadratmetern verkaufen - beiOnlinehändlern gilt die Versand- und Lagerfläche. Die Zahlen derStiftung Elektro-Altgeräte Register zeigen, dass die gesetzlicheSammelquote für Elektroaltgeräte von 45 Prozent für das Jahr 2016voraussichtlich nicht erreicht wird. Auch das für 2019 festgelegteSammelziel von 65 Prozent, scheint unter den jetzigen Umständen nichtrealisierbar zu sein. Dies liegt unter anderem an den nichtausreichenden Rücknahmebemühungen des Onlinehandels. Insgesamt fallenin Deutschland etwa 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott pro Jahr an.Links:DUH-Testergebnisse zur Rücknahme von Elektroaltgeräten imOnlinehandel: http://l.duh.de/p180323Positionspapier der DUH zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz:https://www.duh.de/themen/recycling/elektrogeraete/Flyer für Händler und Verbraucher sowie weitere Informationen zurRückgabe ausgedienter Elektrogeräte:https://www.duh.de/projekte/rueckgabe-alter-elektrogeraete/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.dePhilipp Sommer, Stellv. 