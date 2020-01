Gesetz für Berliner Mietendeckel muss Anreize für energetische Sanierungsmaßnahmen enthalten

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe fordert, soziale und klimapolitische Aspekteim Gebäudebereich zusammenzudenken - Klimaschutz am Gebäude sichert langfristigbezahlbare Mieten - Pläne des Berliner Senats über Einführung einesMietendeckels verpassen es, dringend nötige Anreize für energetischeSanierungsmaßnahmen mitzudenken - Nachbesserung des Gesetzes erforderlichDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt die Initiative des Berliner Senats, mitdem Mietendeckel mehr bezahlbaren Wohnraum in der Hauptstadt zu ermöglichen. DerGesetzentwurf setzt jedoch kaum Anreize für Vermieter, den energetischen Zustandeines Gebäudes zu verbessern. Vielmehr befürchtet der Umwelt- undVerbraucherschutzverband, dass damit der dringend notwendige Anstiegenergetischer Gebäudesanierungen im Mietwohnungsbestand zum Erliegen kommt. DieDUH fordert den Senat deswegen auf, das Gesetz um Anreize für energetischeSanierungsmaßnahmen zu ergänzen, um die Ziele des bezahlbaren Wohnens und desKlimaschutzes Hand in Hand voranzubringen.Um die Klimaschutzziele im Gebäudesektor erreichen zu können und um mittel-sowie langfristig dafür zu sorgen, dass Wohnen auch bei steigenden Energiekostenbezahlbar bleibt, müssen zahlreiche vermietete Bestandsgebäude in Berlinenergetisch ertüchtigt werden. Aktuell liegt die energetische Sanierungsrate inBerlin bereits bei unter einem Prozent. Damit das Land seine Klimazieleerreichen kann, müsste die Sanierungsrate auf mindestens 2,5 Prozent steigen.Dazu erklärt Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH:"Aus sozialen Gesichtspunkten ist der Ansatz des Mietendeckels absolutnachvollziehbar. Allerdings kommt der Klimaschutz in dem Gesetz zu kurz. Derenorme Nachholbedarf der energetischen Sanierung im Bestand wird sich durch dengeplanten Mietendeckel deshalb weiter aufstauen. Mittelfristig werden dieMieterinnen und Mieter unter steigenden Heizkosten leiden. Bezahlbares Wohnenund Klimaschutz hängen zusammen. Ganz grundsätzlich brauchen wir eine andere,gerechte Verteilung der Kosten für energetische Maßnahmen zwischen Vermietern,Mietern und dem Staat."Aus Sicht der DUH müssten Mieter durch die Absenkung der Modernisierungsumlageauf vier Prozent entlastet werden. Vermieter brauchen im Gegenzug neuefinanzielle Anreize über zusätzliche Fördermittel der KfW und sinnvollausgestaltete steuerliche Abschreibungen.Von der Bundesregierung fordert die DUH klare ordnungsrechtliche Vorgaben fürBestandsgebäude. "Die Bundesregierung wird um wesentlich mehr ordnungsrechtlicheVorgaben im Bestand nicht herumkommen, denn der Blick in die Vergangenheit zeigtdeutlich, dass die bisherige Politik ihr Ziel für die energetische Sanierungverfehlt hat. Die verantwortlichen Minister Horst Seehofer und Peter Altmaiermüssen jetzt dafür sorgen, dass Wohnen langfristig bezahlbar bleibt", so Metzweiter.Hintergrund:Mit den aktuell im Referentenentwurf des "Gesetzes zur Mietenbegrenzung imWohnungswesen" formulierten Regelungen drohen weitere Verschlechterungen derRahmenbedingungen für energetische Sanierungen im Mietwohnungsbestand.Zukünftige Modernisierungsvorhaben, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzesumgesetzt werden, müssen mit Kosten bis zu 1 Euro pro m² Wohnfläche beimBezirksamt angezeigt werden, und Projekte, die eine Modernisierungsumlage über 1Euro pro m² Wohnfläche gelten machen wollen, bedürfen der Genehmigung desjeweiligen Bezirksamtes. Damit wird es insbesondere für die vielen privatenEinzeleigentümer schwieriger, ihre Investitionen zu refinanzieren. Zudem erhöhtsich der bürokratische Aufwand noch weiter.Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe ,www.facebook.com/umwelthilfe , www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4486051OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell