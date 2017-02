Gesetz: Hilfsmittelversorgung leicht verbessert (FOTO)

Berlin (ots) -Die Qualität der Hilfsmittelversorgung wird sich für die Patientenin Deutschland ansatzweise verbessern. Zu dieser Einschätzung gelangtder Deutsche Apothekerverband (DAV) mit Blick auf die Versorgung der72 Millionen gesetzlich krankenversicherten Menschen anlässlich derheutigen Verabschiedung des Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes(HHVG) im Bundestag. Das nicht zustimmungspflichtige Gesetz soll nachseiner Publikation im Bundesanzeiger in Kraft treten. Das HHVG erhöhtden Stellenwert von Qualitätskriterien bei Ausschreibungen undfestigt die sozialrechtliche Einordnung von Verbandmitteln, führtaber auch eine neuartige Überwachung der Präqualifizierungsstellensowie erweiterte Dokumentationspflichten bei der Hilfsmittelberatungein."Die Apotheker begrüßen es, wenn die Krankenkassen nicht nur denPreis, sondern auch die Qualität bei ihren Ausschreibungen fürHilfsmittel berücksichtigen müssen", sagt Fritz Becker, Vorsitzenderdes Deutschen Apothekerverbandes (DAV): "Inwieweit die Versichertendadurch bessere Produkte ohne Aufzahlungen erhalten werden, müssenwir sehen. Wir werden das in der Praxis eng begleiten undgegebenenfalls weitere Vorschläge machen. Bei den Verbandmittelnfreuen wir uns für die Patienten, dass bewährte Produkte zurWundbehandlung weiterhin von den Krankenkassen bezahlt werden, umRisiken von Komplikationen und Krankenhausaufenthalten zuminimieren." Becker weiter: "Die Bürokratie in derHilfsmittelversorgung nimmt leider zu. Die Überwachung derPräqualifizierungsstellen soll geändert werden, womit einfunktionierendes Verfahren unnötig in Gefahr gebracht wird. Die neueDokumentationspflicht bei der Beratung bringt nur Mehraufwand, aberkeinen Zusatznutzen."Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell