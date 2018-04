Die Gesellschaft für Tränenfilm und Augenoberfläche (Tear Film & Ocular Surface Society, TFOS) bestätigt die bioprotektiven Eigenschaften von Trehalose, einem Bestandteil von Thealoz® Duo*, zur Behandlung des Trockenen Auges

Clermont-Ferrand, Frankreich (ots/PRNewswire) -Der internationale Dry Eye WorkShop der TFOS (TFOS DEWS II),dessen Bericht in der Ausgabe vom Juli 2017 des Magazins OcularSurface[1] veröffentlicht wurde, bestätigte, dass Trehalose inVerbindung mit Hyaluronsäure ein wirksamer Bestandteil zur Behandlungvon trockenen Augen ist.Thealoz® Duo (3 % Trehalose, 0,15 % Hyaluronsäure), das vonLaboratoires Théa entwickelt wurde, ist als Medizinproduktregistriert und zur Linderung von Symptomen bei Trockenem Augeindiziert. Thealoz® Duo hat einen einzigartigen Wirkmechanismus, dermit der Verbindung der beiden Wirkstoffe Natriumhyaluronat(Hyaluronsäure) und Trehalose zusammenhängt. Hyaluronsäure ist seitlangem für ihre Hydratations- und Schmiereigenschaften bekannt.[2]Trehalose mit seinen natürlichen bioprotektiven[3] undosmoprotektiven[4] Eigenschaften wird in zahlreichen Pflanzen undTieren gefunden, wo es das Überleben der Zellen in ungünstigenUmgebungen ermöglicht. Der TFOS DEWS II -Bericht zeigt insbesondereauf, dass bei In-Vitro- und In-Vivo-Studien festgestellt wurde, dassTrehalose:- Hornhautzellen vor Austrocknung schützt,- Hornhaut- und Bindehautzellen vor Apoptose schützt,- Hornhautzellen vor ultraviolett-induzierten oxidativen Schädendurch beschleunigte Hornhautheilung schützt,- die Anzahl der konjunktivalen entzündlichen Zytokine reduziert,- dabei hilft, das osmotische Gleichgewicht auf der Augenoberflächewiederherzustellen, um die Denaturierung von Lipid-Doppelschichtenund Proteinen der Zellmembranen zu verhindern, sowie- die Denaturierung von Lipid-Doppelschichten und -proteinen derZellmembran verhindert und die Homöostase der Hornhautzellenaufrechterhält.[5]Laut Professor Benitezdel Castillo (Spanische Gesellschaft fürAugenheilkunde und Spezialist für die Augenoberfläche), "kann dieVerbindung von Hyaluronsäure und Trehalose als ein bedeutenderFortschritt bei der Behandlung des mittelschweren bis schwerenTrockenen-Augen-Syndroms angesehen werden, die gleichzeitig auf dieTrockene-Augen-Erkrankung und ihre klinischen Symptome einwirkt."Der TFOS DEWS II-Bericht ist ein gewaltiges Unterfangen, an dem150 Experten aus der klinischen Forschung und der Grundlagenforschungaus aller Welt beteiligt sind. Sie setzten einen evidenzbasiertenAnsatz und einen Prozess der offenen Kommunikation, des Dialogs undder Transparenz ein, um einen globalen Konsens über mehrere Aspektedes Trockenen Auges zu erzielen.Das Trockene Auge ist ein sehr häufiges Leiden mit einerVerbreitung zwischen 5 und 50 % weltweit. Diese Prävalenz nimmt,insbesondere bei Frauen, mit zunehmendem Alter zu.[6] Zu denSymptomen gehören Augenschmerzen, Trockenheit, Rötungen, übermäßigesTränen, Probleme mit Kontaktlinsen, Reizungen durch Wind oder Rauch,müde Augen, Fremdkörpergefühl, verschwommenes Sehen und Photophobie(Lichtempfindlichkeit). Das Trockene Auge kann die Lese- undFahrfähigkeit von Patienten beeinträchtigen.[7] Sie kann auchgelegentlich zu Angstzuständen und Depressionen führen.[8] DasTrockene Auge kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursachtwerden, wie z. B. zunehmendes Alter, das Tragen von Kontaktlinsen,Umweltaspekte (Bildschirmarbeit, Umweltverschmutzung), derGesamtzustand einer Person (z. B. hormonelle Veränderungen,Wechseljahre), bestimmte Medikamente (Anti-Aknemittel, bestimmteBeta-Blocker, orale Verhütungsmittel, Antihistaminika, Diuretika undAntidepressiva) oder die Krankengeschichte eines Patienten(Augenlidentzündung, Lasik-Operation). Für Emmanuel Muriaux, Directorof R&D Innovation bei Théa, "bestätigt der TFOS DEWS II-Bericht diejahrelange Forschungstätigkeit von Théa, um den zahlreichenPatienten, die weltweit am Trockenen Auge leiden, eine sichere undwirksame Behandlung zu bieten."Informationen zu Thealoz® Duo*:Thealoz® Duo ist das erste Tränenersatzmittel, das Trehalose undHyaluronsäure für die Behandlung von Erkrankungen des trockenen Augeskombiniert. Hierbei handelt es sich um eine hypotone Formulierung.Thealoz® Duo ist völlig frei von Konservierungsstoffen und inMultidosis-Spendern mit Membranfilter erhältlich, der sowohl dasRisiko der Toxizität als auch der Schädigung der Augenoberfläche undder mikrobiellen Kontamination verhindert. Die Experten von TFOSempfehlen im DEWS II-Bericht dringend, dass Patienten, die untertrockenen Augen leiden, auf die Verwendung von Tränenersatzmittelnmit Konservierungsstoffen (insbesondere Benzalkoniumchlorid)verzichten.[6]Informationen zu TFOS und DEWS II:Die Gesellschaft für Tränenfilm und Augenoberfläche (Tear Film &Ocular Surface Society, TFOS) ist eine weltweit führendeNon-Profit-Organisation im Bereich der Augengesundheitserziehung, dasinternationale Wissenschaftler, Mediziner und Industrieexpertenzusammenbringt, um die Zusammensetzung und Regulierung despräokularen Tränenfilms zu verstehen.Der TFOS International Dry Eye WorkShop II (DEWS II) dauerte überzwei Jahre und mobilisierte 12 Unterausschüsse, die sich aus 150Experten aus 23 verschiedenen Ländern zusammensetzten. DerWorkshop-Bericht enthält 10 Kapitel auf über 400 Seiten. Dervollständige Bericht ist hier erhältlich (http://www.tearfilm.org/accreports-access_tfos_dews_ii_report/126_126/eng/) (in englischerSprache),Informationen zu Théa:Théa ist ein unabhängiges pharmazeutisches Unternehmen, das sichauf Ophthalmologie spezialisiert hat. Dieses 150 Jahre alteFamilienunternehmen ist der Weltmarktführer fürkonservierungsmittelfreie Augenpflegeprodukte. Théa hat seinen Sitzin Clermont-Ferrand (Frankreich) und hat fast 1000 Mitarbeiter aufder ganzen Welt. Die Produkte von Théa sind in über 70 Ländernerhältlich. http://www.laboratoires-thea.com* In Frankreich, Tunesien und Marokko trägt Thealoz® Duo den NamenThéalose®.Referenzen1. TFOS DEWS II-Bericht, The Ocular Surface 15 (2017) ("DieAugenoberfläche")2. Necas et al, Hyaluronic acid (hyaluronan): a review.("Hyaluronsäure (Hyaluronan): ein Überblick".) Veterinarni Medicina,53. 2008(8): 397-411.3. Jain NK, Roy I. Effect of trehalose on protein structure. ("DieWirkung von Trehalose auf die Proteinstruktur.") Protein Sci. 2009;18 (1): 24-36.4. Corrales RM, Luo L, Chang EY, Pflugfelder SC. Effects ofosmoprotectants on hyperosmolar stress in cultured human cornealepithelial cells. ("Die Auswirkungen von Osmoprotektanten aufhyperosmolaren Stress in kultivierten humanenHornhautepithelzellen.") Cornea. 2008; 27 (5): 574-9.5. TFOS DEWS II, Management and Therapy Report ("Management- undTherapieebericht"), Ocular Surface 2017, 580-634.6. TFOS DEWS II, Epidemiology Report ("EpidemiologischerBericht"), Ocular Surface 2017, 334-368.7. Miljanovic B, Dana R, Sullivan DA, et al. Impact of dry eyesyndrome on vision-related quality of life ("Einfluss desSicca-Syndrom auf visionsbedingte Lebensqualität") Am J Ophthalmol.2007; 143:409-158. Li M, Gong L, Sun X, et al. Anxiety and depression in patientswith dry eye syndrome. ("Angstzustände und Depressionen bei Patientenmit Sicca-Syndrom") Curr Eye Res. 2011; 36:1-7