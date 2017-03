München (ots) - Ist die derzeitige Aufregung um den Einfluss vonAlgorithmen, Social Bots, Fake News & Co auf politische Wahlenberechtigt? Stellen die dadurch möglichen Manipulationsmöglichkeitenüber die sozialen Medien gar eine Gefahr für die demokratischeGesellschaft dar? Der US-Wahlkampf habe ja schließlich genügendeBeispiele geliefert, heißt es teilweise in der Presse oder auch inwissenschaftlichen Studien.Größtenteils entspannt zeigten sich mit Blick auf das Wahljahr2017 in Deutschland die Vertreter aus Wissenschaft, Politik undJournalismus beim gestrigen BLM-Forum "Fake News, Social Bots & Co -Soziale Medien und Wahlen". BLM-Präsident Siegfried Schneiderverdeutlichte zum Auftakt die zentrale Frage: Wer solle am Ende desTages die Verantwortung übernehmen? "Wir müssen uns fragen, ob wirdie negativen Aspekte der sozialen Medien mit den vorhandenenInstrumentarien in den Griff bekommen." Es gebe durchausRegelungslücken. Aus Sicht der Landesmedienanstalten wäre einkoordiniertes Vorgehen von Bund und Ländern in dieser Frage wichtig.Für die Bundestagswahl 2017 erwartet die Informatikerin Prof. Dr.Katharina Zweig momentan keine Manipulation durch Algorithmen.Allerdings dürfte die Macht der Algorithmen auch nicht unterschätztwerden, warnte die Mitgründerin der Initiative "Algorithm Watch". DieInfrastruktur im Internet und die Monopolstellung wichtigerIntermediäre wie z.B. Facebook und Google ermögliche die Manipulationder Algorithmen und damit die Einflussnahme auf die Nutzer. Derzeitsehe sie dafür aber keine belastbaren Anzeichen. Als Problem siehtsie die so genannten Social Bots, computergesteuerte Fake-Accounts insozialen Netzwerken, die automatisch Texte verfassen. Diese Botsagierten wie Menschen und manipulierten damit die Algorithmen. Aufjeden Fall brauche die Gesellschaft Kontrolle über mancheAlgorithmen, so Zweigs Fazit. Um all diese Zusammenhänge zu erkennen,brauche es auf der Nutzerseite Medienkompetenz und das Vertrauen injournalistisch arbeitende Medien.Wie wichtig das Vertrauen in die journalistische Arbeit sei, dasPopulisten wie Trump oder die AfD zerstören wollen, betonte auchJournalismus-Professor Stephan Weichert im Interview mit ModeratorRichard Gutjahr. Die Direktkommunikation politischer Akteure übersoziale Netzwerke zum Wahlvolk sei an sich nichts Schlechtes, aberbei Populisten eben sehr gefährlich.Bierzelt oder Facebook, was sei in heutigen Zeiten wichtiger fürdie Politik, so die Frage von Gutjahr an den CSU-Politiker MarkusBlume auf dem Podium. Beides sei wichtig, könne aber nichtmiteinander verglichen werden, antwortete Blume und plädierte dafür,die Diskussion über Fake News, Social Bots und Co "ohne Hype" zuführen. Wichtig und notwendig sei die Diskussion dennoch, sagte SimonHegelich, Professor für Political Data Science an der Hochschule fürPolitik München. Denn die derzeitigen Veränderungen in derKommunikation bedeuteten einen Umbruch, der durchaus mit derErfindung des Buchdrucks zu vergleichen sei. In puncto Fake Newswarnte er zwar davor, aus falsch interpretierten Daten einen Hype zumachen. Von Schuldzuweisungen halte er aber nichts, eher sehe er dieFrage nach der Verantwortung. Deshalb gebe es mit Blick aufInternetunternehmen wie Facebook eine politische Pflicht zurRegulierung.Für die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Dr. AnjaZimmer, sind Facebook und Google "mehr als technische Unternehmen".Mit Bezug auf Hatespeech plädierte sie dafür, zunächst diestrafrechtliche Verfolgung zu verstärken. Generell sollte im Rahmender Debatte über Manipulationen durch Fake News & Co überlegt werden,wer diese Themen künftig reguliere.Und wie gehen Redaktionen in der Praxis mit Fake News um? DanielFiene, Leiter redaktionelle Digitalstrategie der Rheinischen Post,sieht es kritisch, wenn Medienunternehmen zu sehr den Faktencheckbetonten: "Was signalisiere ich damit dem Leser?" Eigentlich sollteder Faktencheck Grundlage jeder journalistischen Arbeit sein. DasProblem ist laut Fiene der politische Missbrauch redaktionellenMaterials. So wären Fotos aus Berichten über Messie-Haushalte inanderen Zusammenhängen aufgetaucht, um Flüchtlinge zu diskreditieren.Damit Journalisten besser lernen, mit der Entstehung undWirkungsweise von Algorithmen, Fake News und Social Bots umzugehen,werden sie wohl dazulernen müssen, so die pragmatische Antwort vonHegelich auf eine Nachfrage aus dem Publikum: "Programmieren lernenhilft."Fotos und den Vortrag aus der Veranstaltung sind unterhttp://ots.de/sXsAZ zu finden.Pressekontakt:Bettina PregelStellv. PressesprecherinTel. (089) 63808-318bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale f?r neue Medien, übermittelt durch news aktuell