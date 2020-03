Gesco: Die Anleger rennen in Scharen davon!

Weitere Suchergebnisse zu "Gesco":

In einem schwachen Gesamtumfeld gehörte die Gesco-Aktie am Freitag mit einem Tagesminus von 7,10 Prozent zu den schwächsten Werten am deutschen Akteinmarkt. Auch wenn der Schock kurzfristig etwas überraschend kommt und sehr stark ausfällt, kann die Entwicklung langfristig nicht überraschen, denn die Gesco-Aktie befindet sich bereits seit dem Sommer 2018 in einer Abwärtsbewegung.

Sie begann Ende August 2018 auf dem ...



