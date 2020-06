Gesco Aktie: Abstimmung über Dividendenhöhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Gesco":

Bei Gesco steht diesen Monat die ordentliche Hauptversammlung (HV) an. Auf persönliche Gespräche vor Ort müssen die Aktionäre da allerdings verzichten – denn die HV soll als virtuelle Veranstaltung stattfinden. Ich weise darauf hin, dass ich bei Gesco investiert bin. Und was steht an? Der Blick auf die Tagesordnung zeigt, dass unter anderem über den Gewinnverwendungsvorschlag abgestimmt werden soll. Dieser sieht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung