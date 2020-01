Geschworene: US-Hochschule stehen 838 Millionen Dollar von Apple zu

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Apple soll nach einem verlorenen Patentprozess rund 838 Millionen Dollar an die kalifornische Universität Caltech zahlen.



Von Apples Chiplieferanten Broadcom stehen der Hochschule weitere gut 270 Millionen Dollar zu, wie Geschworene in Kalifornien entschieden. Der iPhone-Konzern will gegen das Urteil in Berufung gehen. Von Geschworenen zugesprochene Beträge in US-Patentverfahren werden häufig nachträglich reduziert oder gekippt.

Die Caltech (California Institute of Technology) hatte Apple und Broadcom bereits im Jahr 2016 in einer Klage die Verletzung ihrer Patente auf WLAN-Technologien bei einer breiten Palette von Geräten vom iPhone bis zur Computer-Uhr Apple Watch vorgeworfen. Die Beträge hätten auch noch höher ausfallen können: Die Geschworenen fanden nicht, dass Apple und Broadcom gegen die drei Patente mit Absicht verstoßen hätten, wie aus der am Freitag veröffentlichten Entscheidung hervorgeht. Für diese Fälle sind in den USA drei Mal höhere Schadenszahlungen vorgesehen./so/DP/jha