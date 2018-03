Geschwindigkeits-Ranking: In diesen Städten fahren die schnellsten U- und S-Bahnen

Berlin (ots) - Netzsieger vergleicht dieDurchschnittsgeschwindigkeiten von U- und S-Bahnen in Deutschland- Hamburg hat die schnellste U-Bahn, Frankfurt die langsamste- Die schnellste S-Bahn fährt in DuisburgDie Hamburger U-Bahn ist die schnellste im bundesweitenBahn-Vergleich. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35,1 km/hder vier Linien hängt sie die Züge aus München Berlin, Frankfurt undNürnberg ab. Das ergab eine Analyse des Vergleichsportals Netzsieger(www.netzsieger.de), das die Durchschnittsgeschwindigkeiten allerLinienfahrten von U- und S-Bahnen der 15 größten Städte Deutschlandsermittelt hat.Demnach ist die Münchner U-Bahn mit 34,7 km/h nur minimallangsamer als die Hamburger Bahn. Obwohl die Bundeshauptstadt dasgrößte Nahverkehrsnetz Deutschlands hat, landen die Züge der BVG mit31,5 km/h deutlich hinter Hamburg und München im Ranking. Der letztePlatz geht an Frankfurt am Main: Die Durchschnittsgeschwindigkeitbeträgt hier nur 25,8 km/h - fast 10 km/h weniger als in Hamburg.Die schnellste S-Bahn fährt im RuhrgebietDen schnellsten S-Bahnverkehr der Untersuchung bieten die Züge derDuisburger Stadtbahn. Mit 33,5 km/h bringen die Züge der DVG ihreFahrgäste ans Ziel - sogar schneller als die U-Bahnzüge aus Berlin,Frankfurt und Nürnberg. Nur 0,7 km/h langsamer ist die BochumerStadtbahn und belegt mit 32,8 km/h den zweiten Platz. Allerdingsbefahren sowohl die Duisburger als auch die Bochumer Stadtbahn nureine Linie. Bonner Fahrgäste erreichen ihr Ziel mit 32,3 km/h ähnlichschnell und sichern ihrem Verkehrsbetrieb damit den dritten Platz.Die langsamsten Züge des Rankings stellen die BielefelderVerkehrsbetriebe: Nur 23,2 km/h beträgt dieDurchschnittsgeschwindigkeit der Bielefelder Bahn auf vier Linien undnur 36,9 Kilometern Streckennetz.Je mehr Fahrgäste, desto langsamer der Zug?Die S-Bahnen der Städte Köln, Dortmund, Hannover, Stuttgart,Düsseldorf, Essen und Bochum befördern über 100 bzw. 200 MillionenFahrgäste im Jahr. Außer in Bochum fährt jedoch keine Bahn schnellerals 30 km/h. Mit den langsamsten Zügen müssen die Dortmunder vorliebnehmen. Die 134 Millionen Fahrgäste bewegen sich mit 24,9 km/h durchdas Stadtgebiet.Im bundesweiten Vergleich fahren die Züge mit der geringstenDurchschnittsgeschwindigkeit in Bielefeld. Die "Mobiel" bringt ihre59,6 Millionen Kunden im Bielefelder Stadtgebiet mit 23,2 km/h ansZiel - niedrigster Wert der Untersuchung.Die komplette Untersuchung finden Sie unter folgendem Link:https://www.netzsieger.de/ratgeber/der-grosse-geschwindigkeits-indexÜber NetzsiegerNetzsieger (www.netzsieger.de) steht für unabhängigeVerbraucherberatung. Das Startup aus Berlin beschäftigt bereits mehrals 30 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Vergleichsportalen imdeutschsprachigen Raum. Die erfahrenen Redakteure vergleichen dieganze Bandbreite moderner Produkte und Services - von Software überVersicherungen bis hin zu Elektro-Artikeln. Netzsieger informiertVerbraucher übersichtlich, prägnant und seriös. Ziel ist es, denLesern die beste Entscheidungshilfe im Dschungel der Produkte undAngebote zu bieten. Mittlerweile begleiten die hochwertigen,umfangreichen Testberichte Millionen von Verbrauchern jährlich beiihren individuellen Kaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehenjedem Interessenten dabei frei und kostenlos zur Verfügung.Pressekontakt:Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | fon. +49.302759597312Original-Content von: Netzsieger, übermittelt durch news aktuell