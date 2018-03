Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Alzheimer-Krankheit: Dr. Gérard Nisal Bischof wird mit Kurt Kaufmann-Preis der Alzheimer Forschung Initiative ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) - Der Alzheimer-Forscher Dr. Gérard Nisal Bischofvon der Uniklinik Köln und dem Forschungszentrum Jülich wird mit demKurt Kaufmann-Preis der Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)geehrt. Der Kurt Kaufmann-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert."Die Alzheimer-Erkrankung stellt ein großesgesamtgesellschaftliches Problem dar, dessen ursächliche Erforschunguns die Möglichkeit gibt, dem langsamen Verschwinden der eigenenBiographie eines Menschen, Einhalt zu gebieten", sagt Dr. GérardNisal Bischof.Die AFI zeichnet die Arbeit von Dr. Bischof aus zum Thema"Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Alzheimer-Krankheit".Frauen erkranken nicht nur aufgrund ihrer höheren Lebenserwartunghäufiger an der Alzheimer-Krankheit als Männer. Bislang ist aberunklar, welche Faktoren genau zu einem höheren Erkrankungsrisikoführen. Dr. Bischof vermutet, dass es geschlechtsspezifischeUnterschiede bei der Ablagerung des Tau-Proteins geben könnte.Ablagerungen des Tau-Proteins zu sogenannten Fibrillenbündeln sindneben Plaques aus Beta-Amyloid charakteristisch für dieAlzheimer-Krankheit. Zudem korrelieren die Tau-Ablagerungen stark mitden klinischen Symptomen der Erkrankung.Dr. Bischof wird die Daten von aktuell laufenden klinischenStudien mit Alzheimer-Patienten auf geschlechtsspezifischeUnterschiede hin auswerten. In den Studien wurden durch dasbildgebende Verfahren PET (Positronen-Emissions-Tomographie)besonders die Regionen im Gehirn betrachtet, in denen sich Tautypischerweise zu Fibrillen ablagert. Außerdem wird die gesamteTau-Belastung der Patienten untersucht. In einem weiteren Schrittwird dann der Bildungsgrad des Probanden hinzugezogen um auch hiereinen möglichen Zusammenhang zur Tau-Belastung zu erkennen. Ziel istdie Gewinnung von neuen Erkenntnissen, die zu einergeschlechtsspezifischen und damit gezielteren Alzheimer-Therapieführen könnten.Der Kurt Kaufmann-Preis ist in diesem Jahr dem Thema"Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Alzheimer-Krankheit"gewidmet. Die thematische Ausrichtung dient dazu, Impulse zu gebenund das Forschungsgebiet weiter zu fördern.Der Namensgeber des Preises, Kurt Kaufmann, war an Alzheimererkrankt. Seine Ehefrau Gertrud Maria Kaufmann hatte die AFI in ihremTestament bedacht, um die Alzheimer-Forschung zu unterstützen undzugleich ihres Mannes zu gedenken. Dies geschieht in Form des KurtKaufmann-Preises.Die offizielle Preisverleihung findet statt am 29. Juni 2018, ab17 Uhr im Excelsior Hotel Ernst, Trankgasse 1-5, 50667 Köln, BlauerSalon.Steckbrief Dr. Gérard Nisal Bischof- seit 2015: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität zu Köln,Klinik für Nuklearmedizin, Multimodale Bildgebung neuronalerNetzwerke- seit 2015: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, ForschungszentrumJülich, Institut für Neurowissenschaften und Medizin, KognitiveNeurowissenschaften- 2014 - 2015: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, University of Texasat Dallas, USA, Center for Vital Longevity, Park Aging MindLaboratory- 2009 - 2014: Doktorarbeit, University of Texas at Dallas, USA,Cognition and Neuroscience School of Behavioral and Brain SciencesWeitere Informationen zum Forschungsprojekt: http://ots.de/BUGwX0Kostenfreies Fotomaterial: http://ots.de/Ft6jPgÜber die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eineingetragener gemeinnütziger Verein. Seit 1995 fördert die AFI mitSpendengeldern Forschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher undstellt kostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeitbereit. Bis heute konnte die AFI 230 Forschungsaktivitäten mit über9,2 Millionen Euro unterstützen und rund 800.000 Ratgeber undBroschüren verteilen. Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Dr. Christian LeibinnesKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 27presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell