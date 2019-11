Geschlechtergerechte Sprache hat eine neue Dimension / Aktuelle Empfehlung des Arbeitskreises Umgangsformen International (AUI)

Hamburg (ots) - Bereits im November 2017 hat der Erste Senat desBundesverfassungsgerichts entschieden, dass es mit Blick auf dasPersonenstandsrecht die Möglichkeit der Eintragung eines dritten Geschlechts zugeben hat. Die gesetzgebende Instanz hat entschieden, dafür den Begriff "Divers"zu verwenden. Aber wie praktikabel ist das im "ganz normalen Alltag"? Oderbetrifft das diesen überhaupt nicht?Auf die letzte Frage ist die Antwort ein klares "Doch, sehr wohl!" Das beweistbereits die inzwischen praktizierte Gepflogenheit, bei Stellenausschreibungendurch ein "m/w/d" darauf hinzuweisen, dass kein Geschlecht ausgeschlossen wird.Momentan kommt es dabei allerdings zu "Stilblüten" wie "Wir suchen:Fachverkäufer/in (m/w/d)", Kaufmann/Kauffrau (m/w/d) für Versicherungen undFinanzen in Voll- und Teilzeit gesucht" oder "Technischer Leiter (m/w/d)gesucht."Sinnvoller werden diese Texte so: "Wir suchen Fachkraft für den Verkauf(m/w/d)", "Kaufleute für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) in Voll- undTeilzeit gesucht" oder "Technische Leitung (m/w/d) gesucht". Vermutlich fehlt eszurzeit einfach noch an Formulierungs-Übung. Doch sich solche anzueignen, lohnt,denn: Wer jedem Menschen die ihm zustehende Wertschätzung entgegenbringen undzeigen will, wird nicht nur in Stellenanzeigen, sondern ganz allgemein dieaktuelle Sprache in Wort und Schrift so gestalten, dass sich darin auchdiejenigen wiederfinden, die sich weder als Frau noch als Mann fühlen.Wie das zu erreichen ist, ohne dass sich die Zahl derer erhöht, die per se alleszu geschlechtergerechter Sprache ablehnen, ist eine andere Frage. AmtlicheEmpfehlungen, wie etwa die Städte Hannover und Augsburg sie für ihren gesamtenoffiziellen Schriftverkehr herausgaben, scheinen Aversionen eher zu fördernstatt zu mindern. Schon als sich das Thema lediglich auf die Nennung undSichtbarmachung von Frauen wie Männern bezog, fanden und finden viele das "totalübertrieben", "völlig überflüssig" oder "schlecht lesbar".Letzteres ist zweifelsfrei schon dann richtig, wenn Schrägstrich- oderKlammerversionen wie "(innen)", "/-innen" einen Text beherrschen. Wird zurVerdeutlichung eines so genannten dritten Geschlechts mit Unterstrich wie"Kolleg_innen", "Ein_e Student_in" oder Sternchen: "Kolleg*innen", "Ein*eStudent*in", gearbeitet, erhöht sich der Negativ-Effekt. Zudem sind solcheZeichen nicht hörbar zu machen, zumindest nicht ohne entweder "sprachlicheVerrenkungen" wie: "Ein-sternchen-e Student-sternchen-in". Oder durch jeweilseingelegte Pausen: "Ein (Pause) e Student (Pause) in". Dass solche Empfehlungenbei den meisten wenig Begeisterung auslösen, scheint nachvollziehbar.Die deutsche Sprache bietet vielfältige Möglichkeiten, einen Text ohne (innen),/-innen, Unterstriche oder Sternchen so zu gestalten, dass er gut lesbar sowieproblemlos sprechbar ist und dennoch allen Menschen die notwendige Wertschätzungzuerkennt. Für diejenigen, die sich damit beschäftigen wollen, hier einigeVorschläge dazu.1. Sie beweisen allen Geschlechtern Ihre Wertschätzung, wenn Sie sie in dieSprache einbeziehen. Nur im vertrauten Umfeld, in dem Sie von allen Anwesendenoder Angeschriebenen wissen, dass diese sich eindeutig dem weiblichen odermännlichen Geschlecht zuordnen, reicht es unter Höflichkeits-Aspekten, sich aufeine zweigeschlechtliche Rede- beziehungsweise Schreibform zu beschränken.2. Sie verzichten in allen anderen Fällen auf weibliche wie männliche Formen,zum Beispiel auch als Doppelnennung wie "Zuhörerinnen und Zuhörer". Entweder"Publikum", "Auditorium" oder "Anwesende" und "Zuhörende" sind, wie im nächstenAbschnitt weiterführend beschrieben, gute Alternativen.3. Sie setzen, wo es passt und grammatikalisch korrekt ist, substantiviertePartizip-Formen ein. Beispiele: statt Studentinnen und Studenten, Gastgeberinnenund Gastgeber, Interessentinnen und Interessenten, Mitarbeiterinnen undMitarbeiter also Studierende, Gastgebende, Interessierte, Mitarbeitende.Hilfreich sind solche Formen allerdings nur im Plural. Singular-Verwendung wie"die Gastgebende" oder "der Studierende" bezeichnen zum einen wieder dasweibliche und männliche Geschlecht. Zum anderen sind sie dort, wo konkret übereine einzelne Frau oder einen einzelnen Mann berichtet wird, völlig sinnlos undüberflüssig. Der Grund: Dann ist die Ausdrucksform "die Gastgeberin" oder "derStudent" weiterhin angebracht sowie korrekt.4. Sie verwenden außerdem so viele geschlechtsübergreifende Begriffe wiemöglich. Beispiele: Angestellte, Team, Teammitglied, Belegschaft,Belegschaftsmitglied, Beschäftigte, Betriebsangehörige, Fachkraft statt "dieMitarbeiterinnen oder der Mitarbeiter". Vorgesetzte, Führungskraft,Führungspersonen statt "die Chefin oder der Chef", "die Managerinbeziehungsweise der Manager".5. Sie weichen auf Wörter wie Mensch, Person, Individuum, Gegenüber, Kind,Eltern, Gruppe, Bekannte, Verwandte, (Familien-) Mitglied aus, umgeschlechtergerecht zu formulieren.6. Sie nutzen Relativsätze. Beispiele: "Alle, die an dem Seminar teilnehmen,bekommen ein Zertifikat" statt "Die Teilnehmer/-innen an diesem Seminar bekommen..." Auch das Wort "diejenigen" eignet sich dafür hervorragend: "Wir bittendiejenigen, die im Unternehmen für die Weihnachtsfeier zuständig sind ..." statt"Wir bitten die Kolleginnen und Kollegen, die ...". Aus "Die oder der Zuständigesoll sich ..." kann problemlos "Die Person, die zuständig ist, soll sich ..."werden. Auch möglich: "Wer zuständig ist, soll sich ..." Wichtig dabei: LassenSie in solchen "Wer-Konstruktionen" nach dem Komma das Wort "der" heraus. Wer esernst meint mit der geschlechtergerechten Sprache, DER hätte nämlich mit dem"der" das Rad wieder auf "rein männlich" zurückgedreht!7. Sie greifen dort, wo es ohne Sinnentstellung möglich ist, auf Plural anstellevon Singular zurück. Beispiele: "Erwachsene sollten wissen ..." statt "DerErwachsene sollte ..." "Reisende sind gut beraten, wenn ..." statt "Der Reisendeist gut ..." "Geschädigte wenden sich, bitte, an ihre Versicherung mit ..."statt: "Der Geschädigte (oder: ein Geschädigter) wende sich ..."8. Sie wählen in den Fällen, in denen es unschädlich ist, wenn keine Personexplizit benannt wird, Passiv statt Aktiv. Beispiele: "Hier darf nicht gerauchtwerden" statt "Die Mitarbeiter dürfen hier nicht rauchen." "Ab dem ... ist unserMarkt von 7:00 bis 22:00 Uhr geöffnet" statt "Die Kunden können ab dem ... von7:00 bis 22:00 Uhr in unserem Markt einkaufen." Zu viele Passiv-Formulierungensind allerdings keinesfalls empfehlenswert! Meist ist eine Sie-Ansprache diebessere Wahl. Deshalb:9. Sie entschließen sich so oft es geht zu einer direkten Sie-Ansprache.Beispiel zu Punkt 8: "Sie können ab dem ... von 7:00 bis 22:00 Uhr in unseremMarkt einkaufen." Statt: "Neukunden können einen Neukunden-Rabatt von 10 Eurovon der ersten Bestellung abziehen" besser: "Wenn Sie das erste Mal bei unseinkaufen, können Sie einen Willkommens-Rabatt von 10 Euro von Ihrer Rechnungabziehen."10. Sie beziehen sich auf konkrete Beispiele, indem Sie eine bestimmte Situationbeschreiben und vorher klarstellen: Es handelt sich in diesem geschilderten Fallum etwa eine Chefin und ihren Mitarbeiter, um einen Verkäufer und eine Kundin,um eine intersexuelle Person und deren Bruder oder um zwei Freundinnen. Dannsind geschlechtsübergreifende Wörter nicht notwendig. Verdeutlichen Sie insolchen Fällen die Beispielhaftigkeit, indem Sie darauf hinweisende Wörter wie"etwa", "wie", "zum Beispiel" oder "beispielsweise" verwenden.Sind die Anreden "Frau" und "Herr" in Zukunft verpönt?Teils ja, teils nein. In allen Konstellationen, in denen Ihnen die Einstellungvon Menschen zu ihrem Geschlecht als Frau oder Mann bekannt ist oder Sie seitLängerem mit ihnen kommunizieren, bleibt selbstverständlich alles wie gewohnt.Haben Sie zum Beispiel einen Geschäftspartner jahrelang mit "Guten Tag, HerrMeyer" willkommen geheißen oder eine Bekannte mit "Liebe Frau Schröder"angeschrieben, bedarf es keiner Änderung. Es sei denn, eine Person teilt Ihnenihre speziellen, anders lautenden Wünsche auch während einer bereits bestehendenVerbindung mit.Die Selbstvorstellung und das Bekanntmachen bekommen eine wichtige BedeutungBei Erstkontakten ist es eine praktische Lösung, wenn diejenigen, die weder mit"Frau" noch mit "Herr" angesprochen werden möchten, dies direkt bekannt geben.So erleichtern sie denen, die wertschätzenden Umgang praktizieren möchten,dieses Ziel schnell zu erreichen. Eine gute Gelegenheit dazu ist dieSelbstvorstellung. Wobei der Vorschlag einer Journalistin: "Hallo, ich heißeKatharina, meine Pronomen sind sie und ihr" wohl eine Möglichkeit darstellt,jedoch sicher nicht zwingend der einzige Weg ist. Nach der Namensnennunganzugeben, wie ein Individuum gern angeredet werden möchte, kann auch etwa soformuliert werden: "Guten Tag, ich bin Eike Exempel und möchte gern ohne Frauund Herr einfach mit meinen Namen angesprochen werden."Einem solchen Wunsch zu entsprechen, sollte dann ein Gebot der Höflichkeit sein.Fehlt eine dahingehende Information, kann eine Frage dazu hilfreich sein. Wirdein erster Kontakt zum Beispiel per E-Mail aufgenommen, steht auch dann sowohleinem Hinweis als auch einer Nachfrage zur bevorzugten Anrede nichts im Wege.Beispiel zu Letzterem: "Wenn Sie eine andere als die heute von mir gewählteAnrede wünschen, bin ich Ihnen für einen kurzen Hinweis dazu dankbar."Übernimmt eine dritte Person das Bekanntmachen, zeigt diese sich umsichtig, wennsie die entsprechende Information über die gewünschte Anrede alsZusatzinformation direkt einfließen lässt. Da solche Vorstellungsvorgänge nurvon denjenigen übernommen werden können, die die bislang noch Fremden kennen,und weiterführende Infos zu den bekanntzumachenden Personen grundsätzlichempfehlenswert sind, ist das ohne großen Aufwand möglich.Tipps zu persönlichen Anreden schriftlich wie mündlichUm beim Beispiel "Eike Exempel" zu bleiben: Mündlich wird diese Person bei einerBegegnung dann einfach mit "Guten Tag, Eike Exempel" begrüßt, was sichproblemlos ebenso oder in Verbindung mit einem anderen Tagesgruß alsschriftliche Anrede einsetzen lässt. Bei einer Brief-Adresse reicht esebenfalls, den Namen ohne die Zusätze "Frau" oder "Herrn" zu nennen.Auch im Laufe eines Gesprächs bietet sich die Verwendung des kompletten Namensan, etwa: "Und was halten Sie von unserem Vorschlag, Eike Exempel?" Gleichesgilt, wenn die Anrede nur mit einem Namen, etwa Vanja, bevorzugt wird. Undselbst wenn individuelle Wünsche - etwa "Professecs" für einen Menschen, derweder mit "Professorin" noch mit "Professor" tituliert werden möchte - manchenausgefallen erscheinen mögen: Sie zu respektieren, ist Bestandteil vonwertschätzendem Verhalten.Passé sollte die bislang gebrauchte Sammelanrede für fremde Personengruppen mit"Sehr geehrte Damen und Herren" sein. Schon lange galt sie im Schriftverkehrsowieso als letzter Notnagel, wenn keinerlei Ansprechperson herauszufindenbeziehungsweise bekannt war. Dort, wo sie unumgänglich ist, kann sie - jeweilsden Gegebenheiten angepasst - so modernisiert werden:"Sehr geehrtes Team", "Sehr geehrter Kundschafts-Service der ABC-Gesellschaft","Sehr geehrtes Service-Team", "Sehr geehrtes Team der Firma Muster", "Sehrgeehrtes Teammitglied der ABC-Versicherung", "Sehr geehrtesBelegschaftsmitglied", "Sehr geehrtes Kollegium" oder einfach "Guten Tag!".Bei Veranstaltungseröffnungen lässt sich das "Damen und Herren" ebenfalls ohneSchwierigkeiten ersetzen. Beispiele: "Sehr geehrtes Publikum", "Sehr geehrteTagungsteilnehmende", "Guten Abend, liebe Ballgäste", "Guten Morgen, sehrgeehrte Anwesende" oder "Herzlich willkommen Ihnen allen zu unserem heutigen..."Pressekontakt:Inge WolffVorsitzende Arbeitskreis Umgangsformen International (AUI)Präsidentin Bundesverband für AUI-Business-Knigge Training undCoaching e. V. (BvKnigge)Präsidentin Umgangsformen-Akademie Deutschlands e. V. 