Mainz (ots) -ab Montag, 29. Oktober 2018, 22.30 UhrErstausstrahlungenIn seiner Reihe "Ab 18!" zeigt 3sat am Montag, 29., und Dienstag,30. Oktober 2018, sechs neue Dokumentarfilme: sechs unkonventionellePorträts, die in einem persönlichen filmischen Stil von der Weltjunger Erwachsener erzählen, sechs spannende Geschichten vonEntdeckungen und Erfolgen, von Enttäuschungen und Konflikten.Am Montag, 29. Oktober 2018, 22.30 Uhr, zeigt 3sat zum Auftakt denDokumentarfilm "Ab 18! - Der Patriot". Wassilij Wlassow, 22, istjüngster Duma-Abgeordneter und Assistent von Wladimir Schirinowski.Er hat das ehrgeizige Ziel, einmal russischer Präsident zu werden.Der Film begleitet Wassilij im russischen Wahlkampf 2018 und zeigtihn als ebenso schlauen und ironischen wie nationalistischen,konservativen und chauvinistischen Jungpolitiker. Im Anschluss, um23.05 Uhr, folgt "Ab 18! - Anja und Serjoscha". Anja und Serjoschasind seit Schulzeiten enge Freunde. Sie leben in Mariupol in derUkraine. Anja hat orange Haare, Serjoscha trägt Piercings. Sie fallenauf - und rebellieren mit Performances gegen ihr von Machismogeprägtes Umfeld. Um 23.35 Uhr begleitet "Ab 18! - Bella Palanka"Emrah. Emrah kommt aus Deutschland und lebt jetzt schon mehr als einJahr in dem serbischen Dorf Bela Palanka, das als Auffanglager fürabgeschobene Straftäter dient. Einziger Lichtblick: gestrickte Sockenvon der Freundin. Zur Tatenlosigkeit verdammt, beginnt der 28-Jährigeüber sein Leben nachzudenken. In welchem Moment hätte er dieReißleine ziehen können?Am Dienstag, 30. Oktober 2018, 22.25 Uhr, blickt derDokumentarfilm "Ab 18! - See you" auf Mara. Sie studiert Jura inMarburg, hat einen Freund, einen Hund und ist blind. Sobo Swobodnikzeigt in präzisen Beobachtungen, wie Mara ihre fehlende Sehkraftkompensiert und wie sie es mit erstaunlicher Energie schafft, in derAlltagswelt der "Sehenden" mitzuhalten. Im Anschluss, um 22.55 Uhr,folgt "Ab 18! - Lolas Lieder". Lola ist auf dem Sprung in dieClub-Szene, wofür sich ein Leben ohne viel Schlaf lohnt. Ihre Liebegilt Techno, exzessivem Tanzen, ihrer DJ-Freundin und ihrem Freund.Berliner Impressionen einer Nachtpflanze, die auch durch den Tagkommen muss. Und um 23.25 Uhr zeigt 3sat "Ab 18! - Mein letztesVideo". Unter dem Namen "Reyst" veröffentlicht Anton seit JahrenVideotagebücher. Für seinen Vlog hat er alles auf eine Karte gesetzt.Er schmiss die Schule, machte sein Leben zum Content für andere. Dochjetzt, mit 21, soll Schluss sein mit YouTube.Weitere Informationen und Video-Streams: https://ly.zdf.de/ueE/