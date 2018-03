Unterföhring (ots) -- Erste Staffel der Dramaserie in Doppelfolgen immer mittwochs um20.15 Uhr auf Sky 1- Von den Machern von "American Horror Story"- Auch flexibel abrufbar auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go23. März 2018 - Auf Sky 1 geht es ab 11. April um Leben und Tod:In der neuen Actionserie "9-1-1" zählt jede Sekunde, wenn mutigeRetter um das Leben von Menschen in Not kämpfen und dabei ihr eigenesLeben aufs Spiel setzen. Die Action-Thrillerserie von den Machern von"American Horror Story" und "Nip/Tuck" zeigt den Alltag vonPolizisten, Rettungssanitätern und Feuerwehrleuten in Los Angeles.Immer mittwochs auf Sky 1 um 20.15 Uhr halten neue Notfälle dieProfis in Atem - vom Einsatz nach einer Drogenüberdosis über einenFlugzeugabsturz bis hin zum Unfall in einer Achterbahn.Über "9-1-1" (1. Staffel):"9-1-1" - hinter diesen drei Ziffern der US-Notrufnummer steckentragische Schicksale und persönliche Geschichten, die die erfahrenenSerienschöpfer um Ryan Murphy ("American Horror Story", "Nip/Tuck")und Brad Falchuk ("American Horror Story", "Nip/Tuck") sowie TimMinear ("Feud", "The American Horror Story" Franchise) emotionalkraftvoll erzählen. Dabei bauen sie auf eine hochkarätige Besetzung:Hauptdarstellerin Angela Bassett (nominiert für Academy Award® undEmmy® Award sowie Golden Globe® Gewinnerin) und Connie Britton(nominiert für Emmy® Award) waren bereits in Murphys Horror-Hit"American Horror Story" zu sehen. Peter Krause (nominiert für Emmy®Award und Golden Globe®) wurde durch "Six Feet Under" bekannt. Inweiteren Rollen sind Aisha Hinds ("Shots Fired", "Underground"),Kenneth Choi ("The People v. OJ Simpson: American Crime Story") andRockmond Dunbar ("Prison Break", "The Path") zu sehen.Facts:Originaltitel: 9-1-1, Action-Thrillerserie, 10 Episoden, je ca. 45Minuten, USA 2018. Von: Ryan Murphy und Brad Falchuk. Mit AngelaBassett, Peter Krause, Oliver Stark , Aisha Hinds und Kenneth Choi.Ausstrahlungstermine:Ab 11. April 2018 immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen aufSky 1. Parallel dazu alle zehn Episoden auf Sky Go, Sky On Demand undSky Ticket verfügbar.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTVsteht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kundenzur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paketerhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go undSky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).Pressekontakt:Stephanie SchlayerConsumer CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandInstagram: SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell