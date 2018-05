Geschichten aus Jerusalem: ZDF und ARTE zeigen VR-Serie in 360 Grad (FOTO)

Mainz (ots) -Mit "Geschichten aus Jerusalem" geht ab Donnerstag, 3. Mai 2018,11.00 Uhr, die erste von ZDF und ARTE koproduzierte fiktionale360-Grad-Serie in 3D online. Die vier Episoden "Glaube", "Liebe","Hoffnung" und "Angst" des Regisseurs Dani Levy erzählen vom Leben aneinem Brennpunkt des Nahostkonflikts - mal aus israelischer, mal auspalästinensischer Sicht. Unter http://vr.zdf.de und in der "ZDFVR"-App werden die vier Folgen in deutscher Sprache abrufbar sein,die "ARTE360 VR"-App beinhaltet zudem die englischsprachigeOriginalversion sowie eine französische Fassung. Die "Geschichten ausJerusalem" sind Teil der Ausstellung "Welcome to Jerusalem" imJüdischen Museum Berlin und dort vom 3. Mai bis zum 17. Juni 2018 zusehen.Die Auftaktfolge "Glaube" dreht sich um einen israelischenStand-up-Comedian, der auf dem Zionsplatz mit aggressiven Zuschauernin einen bedrohlichen Zwist gerät. In "Liebe" wird eine jungePalästinenserin auf dem Weg vom Westjordanland nach Israel von einemgleichaltrigen Soldaten zum Verhör gebeten. Es kommt zu einerbedeutungsvollen Unterredung. Die Episode "Hoffnung" zeigt einenmilitärischen Scharfschützen, der sich über den Dächern der Altstadtpositioniert hat. In den Gassen des Basars verfolgt er ein besonderesZiel - so lange, bis ihm ein göttliches Zeichen erscheint. In dervierten Folge "Angst" spukt ein Geist durch die Ruinen jenesGebäudes, das einmal das palästinensische Parlament werden sollte.Ist es etwa Jassir Arafat?Durch den Einsatz der speziellen 360-Grad- /Virtual-Reality-Technik in 3D wird der Zuschauer miteinbezogen undkann die außergewöhnliche Stadt Jerusalem noch unmittelbarerkennenlernen.http://vr.zdf.dehttp://arte.tv/arte360http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/geschichtenausjerusalemPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell