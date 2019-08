Unterföhring (ots) -- Jörg Wontorra geht auf Reisen und trifft die Größen desnationalen und internationalen Fußballs- Immer montags nach dem Bundesliga-Spieltags um 19 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD und Sky Sport Bundesliga 1 HDsowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App- Erster Gesprächspartner von Wontorra ist BVB-GeschäftsführerHans-Joachim WatzkeUnterföhring, 12. August 2019 - Nach dem spannendenPokalwochenende geht es auch in dieser Woche in der Bundesliga losund damit die Diskussionen um Meisterschaft, Abstieg oder denKonflikt zwischen Fußballbusiness und Fußballkultur. "Immer da zusein, wo es brennt", lautet das Motto von "Wontorra On Tour", desneuen Talkformats mit Jörg Wontorra, der künftig mit seinemSendungstruck zu Größen des nationalen und internationalen Fußballsreist, um mit ihnen übers aktuelle Fußballgeschehen, aber auch überviel Privates zu sprechen."Ich reise zu denen im Fußball, die etwas zu sagen haben. Dortspreche ich mit ihnen in intimer, entspannter Gesprächsatmosphäreüber die aktuell brennenden Themen im Fußball. Zugleich soll es starkum den persönlichen Hintergrund des Gesprächspartners gehen. DerZuschauer soll das Gefühl erhalten, nah dran am Puls desFußballgeschehens zu sein und Dinge zu erfahren, die er von derPerson noch nicht wusste", so Jörg Wontorra über sein neues Format.Sport- und Vermarktungschef Jacques Raynaud über Wontorra: "JörgWontorra ist einer der angesehensten Sportjournalisten in diesem Landund ich bin mir sicher, dass er mit seinem Charme und seinerHartnäckigkeit in besonders intimer Atmosphäre das ein oder andereentlocken und das Format zum Erfolg führen wird."Wontorra on Tour wird immer montags nach dem Bundesliga-Spieltagum 19.00 Uhr auf Sky Sport News HD und Sky Sport Bundesliga 1 HDausgestrahlt. Zudem läuft die Sendung im Live-Stream auf skysport.deund in der Sky Sport App. Darüber hinaus steht die Sendung imAnschluss auch auf Abruf zur Verfügung.Die erste Station macht der Wontorra Truck in der neuen Saison inDortmund. Wontorra besucht am 19. August den BVB-GeschäftsführerHans-Joachim Watzke. Ein Thema wird der Kampf der Borussia mit denBayern um die deutsche Meisterschaft sein.Zum Team von Wontorra wird wie letzte Saison wieder RiccardoBasile gehören, der sich unter anderem mit einem Intimus desjeweiligen Talk-Gastes treffen wird.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell