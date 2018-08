Mainz (ots) -Montag, 3. September 2018, 22.25 UhrErstausstrahlungAlbert Einsteins Großnichten Lorenza und Paola Mazzetti mussten imZweiten Weltkrieg mit ansehen, wie die Familie von Robert Einstein,dem Cousin Albert Einsteins, getötet wurde. Der Dokumentarfilm"Einsteins Nichten" von Friedemann Fromm erzählt ihre Geschichte undbegleitet die beiden Zwillingsschwestern an den Ort des Verbrechens.3sat zeigt den Film am Montag, 3. September 2018, 22.25 Uhr, inseiner "Dokumentarfilmzeit" in Erstausstrahlung.Nur wenige Stunden bevor sich die deutschen Besatzer aus Florenzzurückziehen und die in Italien lebende Familie Einstein die Freiheitzurückgewänne, wird sie 1944 von einem deutschen Sonderkommando derSpionage und der Kollaboration mit dem Feind beschuldigt. DieSoldaten finden im Haus der Familie nur die Frau und die beidenTöchter von Robert Einstein, dem Cousin und engen Freund von AlbertEinstein, und erschießen sie. Robert, der sich im Wald versteckenkonnte, überlebt. Und auch die beiden Adoptivkinder, dieZwillingsschwestern Lorenza und Paola, überleben, weil sie nicht denNamen Einstein tragen. Sie werden jedoch Zeuginnen des Massakers anihrer Adoptivmutter und ihren Adoptivschwestern. Ein einziges Blatt,das Todesurteil für die Familie, unterschrieben mit dem Namen "DerKommandant", bedeutet das Ende der Familie Einstein in Italien.Robert Einstein nimmt sich nur ein Jahr später an seinem Hochzeitstagdas Leben. Das Verbrechen an seiner Familie wird nie aufgeklärt.Friedemann Fromms Film "Einsteins Nichten" folgt dokumentarischsowie anhand von Archivmaterial und Originalaufnahmen der Geschichtevon Lorenza und Paola Mazzetti, den heute fast 90-jährigenZwillingsschwestern. Sie kehren nach 70 Jahren zum ersten Mal in dieVilla "Il Focardo" zurück, an den Ort des grausamen Verbrechens,welches sie damals als Kinder miterleben mussten. Der bewegendeDokumentarfilm ist nicht nur eine Beschreibung der tragischenGeschichte der Familie Einstein, sondern insbesondere die Geschichtevon zwei starken Frauen.Der Dokumentarfilm "Einsteins Nichten" als Video-Stream im3sat-Pressetreff:https://pressetreff.3sat.de/startseite/artikel/einsteins-nichten/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell