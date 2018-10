München (ots) -- Alle vier der 90-minütigen Episoden als deutsche TV-Premiere ab18. Dezember 2018 immer dienstags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX- Wahlweise im italienischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Basierend auf dem Roman "Der Gefrierpunkt des Blutes" vonBestsellerautor Antonio ManziniDer Kommissar Rocco Schiavone (Marco Giallini) ist nicht das, wasman unter einem vorbildlichen Polizist versteht. Mit seinemsarkastischen, charismatischen und launischen Temperament nimmt esder Römer nicht allzu genau mit dem Gesetz. Als er Selbstjustizbegeht, wird der alternde Kommissar in das provinzielle, bergigeAostatal zwangsversetzt: Eine Strafe, die den Lebemann hart trifft.Doch er tut einfach, was er am besten kann: Mordfälle lösen. Die aufden düsteren Kriminalromanen des Bestsellerautors Antonio Manzinibasierte Serie kehrt am 18. Dezember um 21.00 Uhr auf FOX zurück.Über "Rocco Schiavone"Das Schicksal meint es zu Beginn von Staffel 2 nicht gut mit RoccoSchiavone. Nach dem Mord an Adele (Anna Ferzetti), einer langjährigenFreundin seines besten Freundes Sebastiano (Leone Miccichè), wird dereigenwillige Kriminalbeamte von seinen Vorgesetzten in die Mangelgenommen. Was will Enzo Baiocchi (Adamo Dionisi) von ihm? Und was hatsich zwischen ihm und Baiocchi wirklich abgespielt? Aber Roccoschweigt eisern. Er will die Polizei aus dem Fall heraushalten -auch, weil er Sebastiano ein folgenschweres Versprechen gegebenhat... Die packende Krimiserie basiert auf den düsterenKriminalromanen des Bestsellerautors Antonio Manzini ("DerGefrierpunkt des Blutes"). Bereits die erste Staffel um deneigenwilligen Ermittler erreichte bei der Ausstrahlung in Italienspektakuläre Quoten.Sendetermine:- Die zweite Staffel von "Rocco Schiavone" exklusiv auf FOX alsdeutsche TV-Premiere ab 18. Dezember 2018 immer dienstags um21.00 Uhr- Wahlweise im italienischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über SkyGo, Sky On Demand, Sky Ticket, Vodafone Select sowie GigaTVverfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell