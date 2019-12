Geschichte im Ersten: Die Bullen Polizei, Proteste und Terrorismus / Film von Thomas Schneider am Montag, 16. Dezember 2019, 23:30 Uhr im Ersten (FOTO)

Mainz (ots) - Sie waren 17 oder 18. Sie wurden Polizisten, weil sie glaubten,das sei ein krisenfester Job. Doch dann fanden sich die jungen Einsatzkräfteplötzlich im Sturm einer Zeitenwende wieder: Eine Gesellschaft in Aufbruch undAufruhr. Proteste gegen Notstandsgesetze und Vietnamkrieg, gewalttätigeDemonstrationen, wenig später der Beginn des Linksterrorismus. Das Erste zeigt"Die Bullen - Polizei, Proteste und Terrorismus" am Montag, 16. Dezember 2019,ab 23:30 Uhr auf dem Sendeplatz "Geschichte im Ersten".Mitten drin in hitzigen und gefährlichen Auseinandersetzungen In dieserDokumentation geht es um eine Generation junger Männer, die in den 1960er und70er Jahren den Polizeiberuf wählten und folglich bei den hitzigen undgefährlichen Auseinandersetzungen ihrer Zeit immer mittendrin waren. ThomasSchneider erzählt anhand beispielhafter Lebensläufe und ausgewählter Ereignisse,durch die sich das Leben der Polizisten entscheidend und dramatisch veränderte.Polizisten sind keine anonyme MasseDer Film bricht bewusst mit einer in jenen Jahren etablierten Sichtweise, diePolizisten zumeist nur als anonyme Masse wahrnimmt. In der öffentlichenWahrnehmung und Darstellung von "68" und den Folgen stehen traditionelleinerseits die studentische Protestbewegung, die verschiedenen terroristischenGruppen und ihr Unterstützermilieu, andererseits natürlich auch politischeAkteure im Mittelpunkt. Dieser Film erzählt die Geschichte derjenigen, die alsjunge Polizisten die späten 60er und die 70er Jahre miterlebt haben. Er zeigt,welche Auswirkungen die Herausforderungen durch Proteste und Terrorismus aufPolizeibeamt*innen und Polizeibehörden hatten. Nicht zuletzt erzählt der Filmdavon, wie die Polizei sich in jenen Jahren veränderte."Die Bullen - Polizei, Proteste und Terrorismus" läuft am Montag, 16. Dezember2019, ab 23:30 Uhr im Ersten. Nach der Ausstrahlung steht der Film inwww.ardmediathek.de/ard/Den Film "Die Bullen - Polizei, Proteste und Terrorismus" gibt es vorab fürakkreditierte Journalisten auf www.presseportal.SWR.de undwww.presse.daserste.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/die-bullen-polizei-proteste-terrorismusFotos auf: www.ARD-Foto.dePressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,Sibylle.Schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75892/4464279OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell