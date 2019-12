Geschenkeliebling Gutschein: Warum er bei Verbrauchern und Geschäften so beliebt ist (FOTO)

Dortmund (ots) - Mehr als 100 Milliarden Euro wird der deutsche Einzelhandel2019 am Weihnachtsgeschäft verdienen. Zu den beliebtesten und teuerstenGeschenken zählen auch in diesem Jahr Gutscheine. Die sind praktisch undentpuppen sich quasi nie als Fehlkauf. Prof. Dr. Christiane Beyerhaus istExpertin für Handel und Einkauf an der International School of Management (ISM)in Hamburg. Sie weiß, warum Geschenkgutscheine nicht nur vom Kunden, sondernauch von den Geschäften so geliebt werden.Unter jedem vierten Weihnachtsbaum werden an Heiligabend lauf IFH KölnGutscheine für Geschäfte liegen. 19 Prozent der Verbraucher wollen zudemGutscheine für Dienstleistungen verschenken. "Besonders beliebt sind beim KundenGutscheine für Erlebnisse geworden, die man sich nicht mal eben gönnt wieMusicalbesuche, Wellness oder Städtereisen. Gemeinsam Zeit zu verbringen hatheute auch beim Verschenken einen hohen Stellenwert", erklärt Prof. Dr.Christiane Beyerhaus die Kundensicht. Dabei ist die Auswahl enorm gestiegen,schließlich gibt es kaum mehr ein Unternehmen, das keine Gutscheine anbietet -von der kleinen Geschenkkarte für den Drogeriemarkt bis zum hochpreisigen Event.Aber auch für den Einzelhandel sind Gutscheine ein Glücksfall. Sie sorgen nichtnur für weniger Umtäusche, sondern sind auch gut um neue Kunden zu gewinnen undalte zu halten. "Gutscheine sind ja eine maximale Freiheit an Wunscherfüllungfür den Kunden und deshalb gerade für das Gewinnen neuer Kunden so wichtig,schließlich ist ihre Zufriedenheit sicher. Bestehende Kunden beschäftigen sicheinmal mehr mit der Produkt- und Leistungspalette und werden so gebunden."Positiver Nebeneffekt: Meist wird die Gutscheinsumme überschritten und derBeschenkte gibt zusätzlich Geld aus.Aufpassen ist allerdings angesagt bei der Geltungsdauer. Wird dieseüberschritten, ist das Geschenk sozusagen verschenkt. Und das wäre besondersschade, schließlich zählen Gutscheine zu den teuersten Geschenken unter demWeihnachtsbaum.Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privatenWirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankingsrangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte inDortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An derstaatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wirdder Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen inkompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge derISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemesterund -module an einer der rund 190 Partnerhochschulen der ISM.Pressekontakt:Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70776/4466631OTS: International School of Management (ISM)Original-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell