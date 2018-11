Berlin (ots) - Nach der angekündigten Verhängung des Kriegsrechtsin der Ukraine ruft das christliche Werk Geschenke der Hoffnung zumGebet für das Land auf. Das Werk ist mit seiner Geschenkaktion"Weihnachten im Schuhkarton" in der Ukraine aktiv. Der erste LKW mitrund 7.000 Geschenkpaketen habe just am Dienstag (27.) sein Zielerreicht. Die weiteren geplanten Transporte sollen auch stattfinden,werden sich aber zeitlich verzögern. "Insbesondere bei Kindern undihren Familien an der Frontlinie, die ohnehin unter dem jahrelangenKonflikt leiden, dürfte die Angst vor einer erneuten Eskalation nunweiter zunehmen", beschreibt "Weihnachten im Schuhkarton"-LeiterRainer Saga die Situation. "Beten wir um Schutz und Beistand für sie- und um Weisheit bei den handelnden Akteuren, um die angespannteLage schnell deeskalieren zu können." Das ukrainische Parlament hatteam Montagabend (26.) der Verhängung des Kriegsrechts für 30 Tagezugestimmt. Hintergrund ist ein Konflikt mit Russland: Am Wochenendewurden der ukrainischen Marine die Durchfahrt in der Meerenge vonKertsch vor der Halbinsel Krim durch russische Patrouillenbooteverweigert. Zudem sollen dann zwei ukrainische Schiffe beschossen undmitsamt einem Schlepper gekapert worden sein. Der russischeInlandsgeheimdienst begründete die Maßnahme mit einerGrenzverletzung, die jedoch von der Ukraine bestritten wurde.Geschenke sollen ukrainischen Kindern Hoffnung spendenGeschenke der Hoffnung hat für dieses Jahr insgesamt 17 Transportemit 126.000 Geschenkpaketen in die Ukraine geplant. "Unser Ziel istes, dass unsere Verteilpartner, die sich seit Monaten daraufvorbereiten, auch die Weihnachtsfeiern durchführen und Geschenke ausdem deutschsprachigen Raum verteilen können", sagt Saga. Gerade inder jetzigen Situation sei dies für die traumatisierten Kinder einwichtiges Zeichen der Hoffnung. Allerdings prüfe man für den Falleiner weiteren Zuspitzung auch Alternativen: Entweder die Lieferungder Geschenke in andere Länder oder eine kurzzeitige Einlagerung derPäckchen bis zu einer Entspannung der Situation. Die offizielleAbgabefrist für "Weihnachten im Schuhkarton" ist bereits verstrichen.Noch bis 30. November kann man jedoch Päckchen an die Zentralen inBerlin (Haynauer Str. 72A, 12249 Berlin) oder Graz (Wickenburggasse32, 8010 Graz) senden oder auch über diesen Zeitpunkt hinaus onlinemitpacken (www.online-packen.de).Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion"Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan'sPurse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche WerkGeschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 11Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht.Pressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar c/o Theresa Wernerpresse@geschenke-der-hoffnung.org+49 (0)30 76 883 434Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell