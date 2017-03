Gescheitertes Gebäudeenergiegesetz: erheblicher Rückschlag für die Energiewende im Gebäudesektor

Berlin (ots) - Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführungder Deutschen Energie-Agentur (dena) und Sprecher der Allianz fürGebäude-Energie-Effizienz (geea) zum Scheitern desGebäudeenergiegesetzes:"Wir bedauern sehr, dass der Koalitionsausschuss sich gesternnicht auf einen Kompromiss zum neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG)verständigen konnte und dieses Vorhaben damit für dieseLegislaturperiode gescheitert ist. Das ist in mehrfacher Hinsicht einerheblicher Rückschlag für die Energiewende im Gebäudesektor.Ohne das GEG wird Deutschland nun zunächst keinenNiedrigstenergie-Standard für öffentliche Gebäude festlegen. Damitverstoßen wir gegen die EU-Gebäuderichtlinie. Außerdem hätte dieöffentliche Hand hier mit gutem Beispiel vorangehen und zeigenkönnen, dass sie die Energie- und Klimaschutzziele ernst nimmt. Esist ein schlechtes Signal, wenn sich nicht einmal die öffentlicheHand selbst dazu verpflichtet, ihre eigenen Gebäude heute so zubauen, dass sie den Klimazielen genügen.Bedauernswert ist zudem, dass die mit dem GEG angestrebteVereinfachung des Ordnungsrechts für Gebäude nun erstmal nicht kommt.Das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinspar-Verordnung(EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) hätten mitdem GEG zusammengelegt werden sollen. Das hätte vielen Ingenieuren,Architekten, Handwerkern etc. geholfen.Nach der steuerlichen Förderung für die energetischeGebäudesanierung ist nun ein zweites wichtiges Vorhaben für dieEnergiewende im Gebäudesektor im politischen Prozess gescheitert. Daszeigt, dass die Politik die Schlüsselfunktion des Gebäudesektors fürdie Energiewende offenbar immer noch nicht ausreichend versteht."Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Thomas Drinkuth, Chausseestraße128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 72 61 65-685, Fax: +49 (0)30 72 61 65-699, E-Mail:drinkuth@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell