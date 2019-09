Stetten a.k.M (ots) - Mit der Beförderung der stolzen Teilnehmerzum Gefreiten der Reserve endete auf dem Truppenübungsplatz Stettena.k.M. der zweite Durchgang "Ungediente für die Reserve", den dasLandeskommando Baden-Württemberg gemeinsam mit der LandesgruppeBaden-Württemberg im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehre.V. durchführte. 43 Bewerber, die keinerlei Vordienstzeit alsZeitsoldat, Wehrpflichtiger oder Freiwillig Wehrdienstleistenderhatten, konnten in diesem Jahr die Herausforderungen erfolgreichmeistern.In vier Ausbildungsmodulen, die jeweils an verlängertenWochenenden stattfanden und aus einer Präsenzphase und einemSelbststudium bestanden, wurden die "Ungedienten" zum "SoldatenStreitkräfte" für die Reserve ausgebildet. Neben der Vermittlung vontheoretischem Wissen standen vor allem praktische Ausbildungsinhaltewie die Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, militärischeSicherheit und Wachdienst, Schießen mit Handwaffen, Gefechts- undSanitätsdienst sowie Formalausbildung auf dem Dienstplan. DenAbschluss und Höhepunkt der Ausbildung bildete die 36-stündigeGefechtsübung, bei der alle erlernten individuellen militärischenFähigkeiten überprüft wurden. Nun werden die erfolgreichenAusbildungsteilnehmer in den Regionalen Sicherungs- undUnterstützungskompanien des Landeskommandos Baden-Württembergbeordert und erhöhen dort die personelle Einsatzbereitschaft. Für dennächsten Ausbildungsdurchgang, der im Frühjahr 2020 beginnt, liegenbereits jetzt 260 Interessenbekundungen vorPressekontakt:Landeskommando Baden-WürttembergDezernat InformationsarbeitNürnberger Straße 18470374 StuttgartTel.: 0711 / 5210-4050Mobil: 0173 / 2096 177E-Mail: PressestelleLKdoBW@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuell