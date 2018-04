Geschaffen für mobile Filmemacher - Videoqualität der oberen Preisklasse mit dem preisgünstigen ZHIYUN Smooth 4

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZHIYUN, ein weltweit führenderHigh-Tech-Hersteller professioneller Kamerastabilisierungssysteme,gab kürzlich die Einführung von Smooth 4 bekannt, und der Vorverkaufbeginnt ab sofort. Dieser elektronische 3-Achsen-Stabilisator wurdespeziell für Smartphone-Filmer entwickelt und hat eine ganze Reiherevolutionärer Filmeffekt-Features zu bieten, darunter denklassischen Vertigoeffekt und augenblicklichen Szenenwechsel sowieandere künstlerische Techniken, die normalerweise nur in Kinofilmenzu finden sind. Damit sind der mobilen Kreativität noch wenigerGrenzen gesetzt. Der Smooth 4 ermöglicht die volle Nutzung der ZYPlay-App (ab IOS 9.0 und Android 5.0), die eine Reihe intelligenterFunktionen zur Kombination von Gimbal und Smartphone bietet, undlässt damit für die Perspektive und Erfassung des täglichen Lebensder Phantasie freien Lauf."Früher war das professionelle Filmen mit sperriger Ausrüstung undunerschwinglichen Kosten verbunden. Mit der Entwicklung neuerTechnologien senkt sich diese Schwelle für Filmemacher, und derBedarf expandiert rapide. Nicht nur Vlogger, sondern sogarprofessionelle Regisseure filmen inzwischen mit Smartphones", sagtLeo Wong, Product Director bei Zhiyun. "Zum ersten Mal wird in dieserIndustrie ein Schärfezieh-Handrad (Follow Focus) für einenSmartphone-Stabilisator eingeführt. Mit dem Smooth 4 können Sie jetztklassische Vertigoeffekte und die schnellen Szenenwechsel erzielen,die früher nur in Hollywood-Superhits zu sehen waren."Besondere Funktionen:1. Hochintegriertes Bedienfeld für direkte KontrolleSmooth 4 umfasst spezielle Hotkey-Befehle, die das ständigeAntippen des Bildschirms überflüssig machen und mit denen sich alleParameter der Smartphone-Kamera über Smooth 4 steuern lassen,einschließlich Auflösungskennzahl, Belichtungskorrektur und ISO.Der Benutzer kann mit einem einzigen Knopfdruck zwischen denKameras (Vorder- und Rückseite) umschalten, eine Vorschau vonAufnahmen anzeigen, die LED-Lampe einschalten, sowie Panorama- undsogar Hyperlapse-Aufnahmen machen.2. Follow-Focus-Handrad für flexible Zoom- und SchärfeeinstellungDurch Drehen dieses einzigartigen Schärfezieh-Handrads kann derBenutzer heran- und herauszoomen und damit eine größere Bildvielfalterzielen. Mit dieser App sind sogar Vertigoeffekte möglich, dievöllig neue Aufnahmemöglichkeiten eröffnen. Der Fantasie sind damitkeine Grenzen mehr gesetzt.3. PhoneGo-Modus für augenblickliche SzenenwechselMit einem einfachen Knopfdruck auf der Rückseite kann der Benutzerden Smooth 4 in den PhoneGo-Modus schalten, in dem der Smooth 4 jedeeinzelne Bewegung synchron verfolgen kann. Der Szenenübergang erfolgtaugenblicklich.Informationen zu ZHIYUN - www.zhiyun-tech.comSeine Mission, bahnbrechende Lösungen für die professionelleBilderstellung und Filmgestaltung zu liefern, inspirierte ZHIYUN, dasUnternehmen, das den ersten Kamerastabilisator der Welt entwickelte,Fotografen und Filmemachern weltweit eine volle Palette innovativerHilfsmittel anzubieten, sodass sie ihre Kreativität voll entfaltenkönnen.Hier können Sie Smooth 4 bestellen: USA - Amazon:https://www.amazon.com/dp/B07BGZ6LTKVK - Amazon:https://www.amazon.co.uk/dp/B07BHHVLQRDeutschland - Amazon:https://www.amazon.de/dp/B07BHJ1W74B & H: https://www.bhphotovideo.com/c/product/1395837-REG/zhiyun_tech_zhiyun_tech_smooth_4_smartphon (https://www.bhphotovideo.com/c/product/1395837-REG/zhiyun_tech_zhiyun_tech_smooth_4_smartphone_gimbal.html)e_gimbal.html (https://www.bhphotovideo.com/c/product/1395837-REG/zhiyun_tech_zhiyun_tech_smooth_4_smartphone_gimbal.html)Vertriebskontakt: sales@zhiyun-tech.comMarketingkontakt: marketing@zhiyun-tech.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/661351/Smooth_4_Zhiyun_Tech.jpgPressekontakt:Anna Wu+86 139-2281-3700Original-Content von: ZHIYUN, übermittelt durch news aktuell