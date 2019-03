Geschätzt und beliebt: Starke Positionen für MDR-Hörfunkprogramme

Finanztrends Video zu



Leipzig (ots) -Der MDR erreicht mit seinem Gesamtangebot im Radio eineTagesreichweite von 46,3 Prozent. Das entspricht täglich 3,442Millionen Hörerinnen und Hörern ab 14 Jahren in Sachsen,Sachsen-Anhalt und Thüringen.MDR THÜRINGEN - Das Radio ist zum neunten Mal in Folgereichweitenstärkstes Radioprogramm in Thüringen und gewinnt erneutPublikum hinzu. MDR SACHSEN ANHALT - Das Radio wie wir legt ebenfallszu. MDR SACHSEN - Das Sachsenradio hält trotz Verlust ungebrochendie Spitzenposition im sächsischen Radiomarkt. MDR JUMP gewinnt undbleibt damit reichweitenstärkster Sender aus dem Osten. MDR SPUTNIKverzeichnet ebenfalls einen Gewinn. Insgesamt hören imMDR-Sendegebiet täglich 81,3 Prozent aller Personen Radio (6,05Millionen Hörerinnen und Hörer). Das sind die Ergebnisse der neuenMediaanalyse (ma 2019 Audio I), die heute veröffentlicht wurde.Nah am Lebensgefühl - Gefragt in der RegionMDR THÜRINGEN - Das Radio baut seine Position als meistgehörtesProgramm im Freistaat aus. 541.000 Hörerinnen und Hörer (+47.000)schalten das Programm täglich ein. Das entspricht einer gestiegenenTagesreichweite von 28,2 Prozent (+ 1,8 Prozentpunkte).Erneut an der Spitze der sächsischen Hörfunkprogramme liegt mit24,0 Prozent MDR SACHSEN - Das Sachsenradio. Täglich hören 862.000(-81.000 Hörerinnen und Hörer, - 3 Prozentpunkte) Menschen dieWelle, die damit seit 15 Jahren ungebrochen die Spitzenposition imsächsischen Radiomarkt innehat.MDR SACHSEN-ANHALT - Das Radio wie wir gewinnt mit 514.000Hörerinnen und Hörern 37.000 hinzu. Dies entspricht einerTagesreichweite von 26,7 Prozent (+1,4 Prozentpunkte). Damit belegtdie Welle erneut Platz Zwei in Sachsen-Anhalt. Nach Marktanteilen,in denen die Hördauer eingeht, belegt MDR SACHSEN-ANHALT dieSpitzenposition. Als unverzichtbare Bestandteile des Alltags beweisendie Angebote damit, wie nah sie mit ihrem vielfältigen undunterhaltsamen Programmen am Lebensgefühl und an den Bedürfnissen derHörerinnen und Hörer sind.Verlässliche Orientierung und EinordnungFür seriöse Information und differenzierteHintergrundberichterstattung entscheiden sich 374.000 Menschen imMDR-Sendegebiet, die täglich MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradioeinschalten (5,0 Prozent Tagesreichweite). Damit bleibt dieReichweite nahezu stabil.229.000 Hörerinnen und Hörer (3,1 Prozent Tagesreichweite) inMitteldeutschland setzen auf die qualitativ hochwertigeKulturberichterstattung von MDR KULTUR. Dabei verliert MDR KULTUR inallen drei Ländern leicht.Popwelle und Jugendradio beim Publikum beliebtMDR JUMP durchbricht die Millionenmarke: In Sachsen,Sachsen-Anhalt und Thüringen schalten täglich 1,046 MillionenHörerinnen und Hörer das Programm ein. Das entspricht einerTagesreichweite von 14,1 Prozent. Bundesweit hören die Popwelle desMDR 1,196 Millionen Hörerinnen und Hörer. Damit bleibt MDR JUMP auchweiterhin der erfolgreichste Sender aus dem Osten.Das Jugendradio MDR SPUTNIK erreicht täglich in Mitteldeutschland238.000 Hörerinnen und Hörer. Das sind 3,2 Prozent Tagesreichweite.In Sachsen-Anhalt, wo die Jugendwelle über einige UKW-Frequenzenverfügt, gewinnt MDR SPUTNIK 19.000 Hörerinnen und Hörer hinzu(171.000). Das entspricht einer Tagesreichweite von 8,9 Prozent(+0,8 Prozentpunkte). Dies ist für MDR SPUTNIK die zweithöchsteausgewiesene MA-Reichweite seit Sendestart.Klar positioniertDas Musikprogramm MDR KLASSIK, das ausschließlich über DAB+,Satellit, digital in den deutschen Kabelnetzen und als Livestream imInternet empfangbar ist, bleibt stabil und überzeugt 33.000Klassikinteressierte, wobei die größte Hörerschaft in Sachsen lebt(30.000 Personen, 0,8 Prozent). Bundesweit hören täglich 58.000Personen (+ 11.000) MDR KLASSIK.Seit dem 3. Dezember 2018 ist mit "MDR TWEENS" ein neues digitalesKinder-Medienangebot des MDR zu hören. Der neue Radiochannel fürKinder zwischen acht und 13 Jahren ist seitdem über DAB+ und imStream auf mdr-tweens.de empfangbar. Erstmals bietet der MDR damitKindern im Sendegebiet ein ganztägiges Radioprogramm mit viel Musik,Information, Tipps und Wissenswertem aus ihrer Lebenswelt und derMöglichkeit, selbst mitzureden.Mit MDR Tweens bietet der MDR nun neben MDR KLASSIK und MDRSCHLAGERWELT ein weiteres exklusives DAB+-Angebot an.Anmerkungen für die Redaktion:In der ma 2019 Audio I ist, wie schon zur ma 2018 Audio II, die maRadio vollständig inkludiert.Als Konvergenzstudie enthält die ma Audio neben den klassischenRadioangeboten auch Reichweiten für Online-Audio-Angebote, wieWebradios, Musik-Streaming-Dienste und User Generated Radios. Damitermöglicht sie einen direkten Reichweitenvergleich von klassischemRadio mit Webradio und Online-Audio-Angeboten. In Mitteldeutschlandwurden für die ma 2019 Audio I 9.224 Personen deutschsprachigePersonen ab 14 Jahre befragt, bundesweit waren es 70. 445 Personen.Wenn nicht anders ausgewiesen, beziehen sich alle Werte auf dieTagesreichweite Montag bis Freitag sog. klassischer Angebote. Diedurchschnittliche Werbestunde bezieht sich auf klassische AngeboteMontag bis Freitag, 06.00 bis 18.00 Uhr, in BRD gesamt fürdeutschsprachige Personen ab 14 Jahre. Alle Reichweitenvergleichebeziehen sich auf die ma 2018 Audio II.