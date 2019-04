Geschäftszahlen 2018: Kreditbanken finanzieren mehr Konsum- und Investitionsgüter (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die auf Konsum- und Investitionsfinanzierungen spezialisiertenKreditbanken haben ihr Geschäft im vergangenen Jahr weiter ausgebaut.In 2018 vergaben sie neue Kredite im Wert von 58,6 Milliarden Euro anVerbraucher. Das waren 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Gewachsensind auch ihre Unternehmenskredite, die im Neugeschäft um 4,2 Prozentauf 16,1 Milliarden Euro zulegten. "Mit ihren Finanzierungen haltendie Kreditbanken den Konjunkturmotor am Laufen", sagteVorstandsvorsitzender Jan W. Wagner heute in Frankfurt auf derJahrespressekonferenz des Bankenfachverbandes. Insgesamt finanziertendie 52 Mitgliedsinstitute mehr als 1,9 Millionen Kraftfahrzeuge sowieweitere private und gewerbliche Investitionen vom Tablet bis zurProduktionsmaschine.Finanzierungen stützen privaten Konsum: 98 Prozent der KreditezurückgezahltDie Konsumausgaben der Privathaushalte sind im vergangenen Jahrbundesweit um ein Prozent gewachsen und damit weniger stark als inden drei Vorjahren. "Angebote zur Finanzierung sind wichtig, um denKauf von Waren und Gütern zu ermöglichen", erläuterte Wagner. OhneKredite würden viele Investitionen nicht erfolgen. In Deutschlandbeträgt die Relation des Kreditbestandes zu den gesamten privatenKonsumausgaben rund elf Prozent. Dass Ratenzahlungen zum Kauf vonKonsumgütern gut funktionieren, zeigt dabei die hoheRückzahlungsquote: Rund 98 Prozent der Konsumkredite werdenordnungsgemäß zurückgezahlt.Kfz-Kredite wachsen stärker als ZulassungszahlenKnapp die Hälfte aller Kredite vergeben die Kreditbanken zurFinanzierung von Kraftfahrzeugen. In 2018 finanzierten sie 2,4Prozent mehr Kraftfahrzeuge per Kredit, darunter insbesondere Pkw. Imgleichen Zeitraum sind die Pkw-Neuzulassungen um 0,2 Prozentzurückgegangen und die Besitzumschreibungen von Gebrauchtwagen sindsogar um 1,5 Prozent gesunken. "Die Kreditbanken haben mit ihrenFinanzierungen den Kfz-Absatz nachhaltig unterstützt", sagte Wagner.Während sich ihre gewerblichen Kfz-Kredite auf Vorjahresniveauentwickelten, gab es bei privaten Kfz-Finanzierungen ein klares Plus.Stärkstes Wachstum bei Internetkrediten: plus 13 ProzentMehr als ein Drittel aller Barkredite, welche die Kreditbankenvergeben, kommt inzwischen im Netz zustande. Ihre größtenWachstumsraten konnten die Institute im vergangenen Jahr beiInternetkrediten zur freien Verwendung verzeichnen, mit einem Plusvon 12,9 Prozent. Immer mehr Verbraucher nutzen die Möglichkeit,Kredite online zu beantragen und auch abzuschließen.Restkreditversicherungen erhalten: BFACH-Punktekatalog"Zu einer verantwortungsvollen Kreditvergabe gehört es,Verbraucher beim Abschluss auf Risiken hinzuweisen undAbsicherungsoptionen anzubieten", so Wagner. Jeder dritte Ratenkreditist gegen Zahlungsausfälle abgesichert. Obwohl für dieRestkreditversicherung (RKV) erst in 2018 neue gesetzlicheVorschriften erlassen wurden, soll das Produkt weiter reguliertwerden. Um bei der RKV die Informationstransparenz zu erhöhen, hatder Bankenfachverband Anfang 2019 die Initiative "RKV proVerbraucher" ins Leben gerufen und einen Punktekatalogveröffentlicht, der die Verbraucherfreundlichkeit weiter erhöht."Wichtig ist, dass die Restkreditversicherung als effektives Mittelzur Überschuldungsprävention erhalten bleibt", forderte Wagner.Prognose 2019: Nachfrage nach Konsumkrediten steigtFür das laufende Jahr erwartet der Bankenfachverband einenwachsenden Kreditbedarf. Sein Konsumkredit-Index zeigt mit 135Punkten eine steigende Nachfrage nach Finanzierungen an. Mit Blickauf die gute Lage am Arbeitsmarkt schaute Wagner daher optimistischin die Zukunft: "Auch größere Investitionen wie ein Auto oder eineneue Küche können bei stabilem Einkommen gut in Monatsraten bezahltwerden."AnlagenKennzahlen 2018 - Geschäftsentwicklung der Kreditbankenhttps://ssl.bfach.de/media/file/28021.pdfTextfassung der Presseinformationhttps://ssl.bfach.de/media/file/28011.docxBankenfachverbandDer Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen derKreditbanken in Deutschland. Seine Mitglieder sind die Experten fürdie Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern, allen voranKraftfahrzeuge. Die Kreditbanken haben mehr als 180 Milliarden Euroan Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und fördern damitWirtschaft und Konjunktur. Ein Drittel aller privaten Haushalte nutztregelmäßig Finanzierungen, um Konsumgüter anzuschaffen. Mehr alsjeder zweite Ratenkredit stammt von den Kreditbanken.Pressekontakt:BankenfachverbandStephan MollReferatsleiter Markt und PRTel. 030 2462596-14stephan.moll@bfach.deOriginal-Content von: Bankenfachverband e.V., übermittelt durch news aktuell