Geschäftszahlen 2017: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG erzielte Ergebnis nach Steuern in Höhe von 26 Mio. Euro (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Hauck & Aufhäuser erzielte mit einem Ergebnis von 26 Mio. Euronach Steuern das beste Ergebnis seit der Finanzkrise- Durchschnittliche Assets under Management stiegen auf 75,0 Mrd.Euro und die Bilanzsumme stieg auf 5,1 Mrd. Euro- Deutliche Steigerung der operativen Profitabilität bekräftigtbisherige strategische Entscheidungen im Rahmen der "H&AStrategy 2020"- Mitarbeiterzuwachs um 148 Heads auf insgesamt 726Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund der erfolgreichenÜbernahme der Luxemburger Sal. Oppenheim-GesellschaftenHauck & Aufhäuser verbuchte für das Geschäftsjahr 2017 denerfolgreichsten Jahresabschluss seit der Finanzkrise und erreichteein Ergebnis nach Steuern von 26,0 Mio. Euro (Vorjahr: -8,0 Mio.Euro). Die durchschnittlichen Assets under Management betrugen 75,0Mrd. Euro (Vorjahr: 56,5 Mrd. Euro) und stiegen in den vergangenenJahren kontinuierlich an - ebenso wie die Bilanzsumme, die sich zum31.12.2017 auf 5,1 Mrd. Euro beläuft (Vorjahr: 3,0 Mrd. Euro). DieMitarbeiteranzahl zum Bilanzstichtag stieg im Vergleich zum Vorjahr(578 Heads) auf 726 Köpfe an, hauptsächlich aufgrund dererfolgreichen Übernahme der Luxemburger Sal.Oppenheim-Gesellschaften.Ein entscheidender Anteil dieser positiven Entwicklungen ist aufdie sukzessive Implementierung der "H&A Strategy 2020"zurückzuführen, die mit einem umfangreichen Transformationsprozessdes Bankhauses einhergeht. Der Fokus liegt dabei auf denHandlungsschwerpunkten organisches und anorganisches Wachstum,Digitalisierung und Effizienzsteigerung durch Automatisierung. "AlleSäulen dieser Strategie sind darauf ausgerichtet, eine der führendenBanken für Vermögen im deutschsprachigen Raum zu werden, dieCost-Income-Ratio weiter zu verbessern und die individuellenAnforderungen unserer Kunden zu ihrer vollsten Zufriedenheit zuerfüllen", erläutert Michael Bentlage, Vorstandsvorsitzender vonHauck & Aufhäuser.Mit der Stärkung des Standorts Luxemburg sowie der Zusammenarbeitmit Fosun International Ltd. baut Hauck & Aufhäuser zudem seineinternationale Präsenz über den deutschsprachigen Raum hinaus aus.Während die Investitionen der Privatbank in den vergangenen Jahrenstark von regulatorischen Verpflichtungen wie MiFID II oder derInvestmentsteuerreform geprägt waren, steht künftig das ThemaDigitalisierung verstärkt im Fokus. Aktuell werden alle Privatkundenauf die 2018 fertiggestellte Online-Banking-Plattform migriert. Nochim Jahr 2018 wird ein digitales Vermögensverwaltungsangebot fürKunden an den Start gehen.Den vollständigen Jahresbericht finden Sie unterhttps://www.hauck-aufhaeuser.com/newsroom/2018/06/jahresbericht-2017Über Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AGHauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 222 Jahre langeTradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweiertraditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & SohnBankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H.Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossensich 1998 zusammen. Der Vorstand der Bank besteht aus demVorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie dem Mitglied desVorstands Wolfgang Strobel. Hauck & Aufhäuser versteht sich alstraditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg,Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratungund die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischerKunden, das Asset Management für institutionelle Investoren,umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets inDeutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigenVermögensverwaltern. Darüber hinaus bieten wir Research-, Sales- undHandelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- undMid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelleServices bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an. ImVordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche undpersönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungenentwickelt werden.