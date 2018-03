Geschäftszahlen 2017: Deutsche Vermögensberatung übertrumpft eigenen Erfolg - Triple für Andreas Pohl und DVAG: Top-Bestmarken in Serie (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Erneutes Umsatz-Plus: kräftiger Zuwachs um 3,0 Prozent auf 1,35Milliarden Euro- Neue Bestmarke: Erwirtschafteter Gewinn legt zu auf 196Millionen Euro (+ 3,8 %)- Spitzenwerte im Investmentbereich: Neugeschäft mit einem Plusvon 36,0 Prozent- Stabiler Bestandszuwachs: Anstieg auf 193,7 Milliarden EuroGesamtvolumen (+ 2,0 %)- Starkes Vertriebsteam: 1.560 neue Partnerinnen und Partner imHauptberufDie Unternehmensgruppe Deutsche Vermögensberatung bleibt auf derErfolgsspur: Bereits zum dritten Mal in Folge berichtet Andreas Pohl,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG), überdas stärkste Umsatzwachstum, einen Rekordgewinn, Spitzenwerte in denEinzelsegmenten sowie den erfolgreichen Ausbau des Vertriebsteamsbeim großen Familienunternehmen. "Mein ganzer Dank gilt unserenVermögensberaterinnen und Vermögensberatern! Die zahlreichenMaßnahmen und strategischen Entscheidungen der letzten Jahre zahlensich weiter aus. Dieses sensationelle Ergebnis spiegelt unserevereinten Aktivitäten wider, noch wachstumsstärker, diversifizierterund einfach besser zu werden. Auch unsere hohen Qualitäts- undErfolgsansprüche sprechen mehr als dafür, dass wir das 'Next Level'für die DVAG erreichen!", so Andreas Pohl.Erfolgskennzahlen bestätigen erneut das DVAG-GeschäftsmodellDer Umsatz übertraf abermals die Vorjahresbestmarke und stieg um3,0 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Ein absolutes Rekordergebniserzielte das Unternehmen auch beim Konzernjahresüberschuss. Mit einemPlus von 3,8 Prozent stieg dieser auf 196,0 Millionen Euro. Aufgrundvon Spitzenwerten in den Einzelsegmenten legte der Gesamtbestand derbetreuten Verträge um 2,0 Prozent auf 193,7 Milliarden EuroGesamtvolumen zu.Vertriebsorganisation entgegen Markttrend weiter ausgebautÄußerst erfolgreich geht zudem der personelle Ausbau derVertriebsorganisation voran. Dieser ist ein wichtiger Grundstein fürein stabiles Wachstum und den langfristigen Erfolg der DeutschenVermögensberatung. Entgegen dem Markttrend rückläufigerVermittlerzahlen in der Finanzbranche verstärkten im Vorjahr 1.560neue hauptberufliche Vermögensberater das schlagkräftige Team vonDeutschlands größtem eigenständigem Finanzvertrieb. Über 14.500selbstständige hauptberufliche Vermögensberater der DeutschenVermögensberatung betreuen in bundesweit 3.452 Direktionen undGeschäftsstellen rund 6 Millionen Kunden zu den Themen Finanzen,Vorsorge und Absicherung.Rekordergebnisse im InvestmentgeschäftDas Segment Investment lieferte 2017 absolute Spitzenergebnisse.Mit einem Plus in Höhe von 36,0 Prozent wuchs das Neugeschäft mit 2,4Milliarden Euro überaus stark. Der Bestand erhöhte sich auf 23,4Milliarden Euro mit einem Zuwachs von 9,6 Prozent. Als wichtigerBestandteil der Allfinanzberatung tragen insbesondere Sparplänewesentlich zu diesem Erfolg bei. Über 183.000 neue Fondssparplänewurden beispielsweise dem Premium-Partner Deutsche Bank Gruppezugeführt. Für das im April 2017 eingeführte Produktpaket StepInvestConcept Kaldemorgen konnten 15.900 Verträge mit einem kumuliertenMittelzufluss von insgesamt 200 Millionen Euro vermittelt werden. Fürdie Deutsche Bank mit ihrem Tochterunternehmen Deutsche AssetManagement Investment GmbH ist die DVAG in Deutschland derbedeutendste Vertriebsweg außerhalb des eigenen Filialnetzes.Starkes Lebensversicherungsgeschäft bleibt auf hohem NiveauTrotz anspruchsvoller Marktbedingungen für die Lebensversicherungbleibt das Geschäftsergebnis in diesem Bereich weiter erfolgreich aufsehr hohem Niveau. Das Neugeschäft lag im Bereich Lebensversicherungmit 13,1 Milliarden Euro Versicherungssumme, bedingt durch einrückläufiges Geschäft gegen Einmalbeitrag, unter dem Vorjahreswertvon rund 14,0 Milliarden Euro (- 6,1 %). Aufgrund des starkenNeugeschäftes gegen laufenden Beitrag erreichte der Bestand einenweiteren Höchstwert und stieg um 1,8 Prozent auf nunmehr 145,5Milliarden Euro (Versicherungssumme).Der Erfolg in der Lebensversicherung wird besonders von staatlichgeförderten Produkten getragen. Überdurchschnittlich konnte die DVAGim Riester-Segment ihre Marktanteile steigern. Während dieVersicherungsbranche nach vorläufigen Angaben des Gesamtverbands derDeutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) im eingelöstenNeugeschäft (Anzahl Verträge) einen Rückgang von 16,8 Prozentverzeichnete, konnte die DVAG um 7,6 Prozent wachsen. Insgesamtbeläuft sich der Riester-Vertrags-Bestand auf rund 1,4 MillionenVerträge. In der Riester-Rente weist die DVAG im Neugeschäft so einenMarktanteil von 24,0 Prozent (Vorjahr: 19,0 %) aus. Auch dasRürup-Neugeschäft verlief erfolgreich: Mit 10.034 vermitteltenVerträgen wurde der Marktanteil auf 12,0 Prozent (Vorjahr: 11,0 %)weiter ausgebaut.Bedeutung der Schaden- und Unfallversicherung weiter ausgebautAuch im Bereich Schaden- und Unfallversicherung erreichte dasPrivat- und Firmenkundengeschäft eine neue Erfolgsstufe. Mit einemRekordwert der gebuchten Beiträge in Höhe von 1,6 Milliarden Eurowurde dieses Geschäftsfeld deutlich ausgebaut. Dies entspricht einemZuwachs von 4,8 Prozent. Treiber für die positive Entwicklung in derSachversicherung war insbesondere die erfolgreiche Vermittlung der2016 modifizierten Vermögenssicherungspolice (VSP). Diese wurde imApril 2017 von der DVAG in enger Zusammenarbeit mit dem PartnerAachenMünchener durch die optionale Einbindung des neuenSicherheitspaketes "SmartHome" noch attraktiver gestaltet. Mit dieserVSP-Generation erreichte die DVAG insgesamt über 300.000Vermittlungserfolge. Das Firmenkundengeschäft (ohneKfz-Flottengeschäft) erzielte abermals ein starkes Wachstum imNeuzugang (Prämie) mit einer Steigerung um 36,0 Prozent gegenüber2016. Die Jahresversicherungsprämie des Bestandes in diesem Segmentstieg um 5,0 Prozent. Dazu hat erneut wesentlich dieUnternehmenssicherungspolice (USP), ein Bündelprodukt vor allem fürmittelständische Unternehmen, beigetragen. Der mit diesem Produktvermittelte Bestand (Prämie) wuchs im Berichtsjahr um 64,0 Prozent.Baufinanzierung und Bausparen wachsen zufriedenstellendIm Jahr nach Einführung der Wohnimmobilienrichtlinie erreichte dieDVAG einen beachtlichen Zuwachs im Bereich der Baufinanzierung. Mitrund 2,9 Milliarden Euro vermitteltem Baufinanzierungsvolumenerreichte das Unternehmen mit einem Plus in Höhe von 6,5 Prozent eineneue Rekordmarke. In einem Marktumfeld mit anhaltend niedrigemZinsniveau entwickelte sich das Segment Bausparen sehr positiv. Dieeingelöste Bausparsumme steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,9Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Hervorragende Vermittlungserfolgekann zudem das Finanzierungsanspargeschäft vorweisen. Mit einemZuwachs von 28,6 Prozent sind über 26,0 Prozent der eingelöstenBausparsumme auf diese Produkte zurückzuführen.DVAG ist und bleibt Familiensache: beste Aussichten für 2018Die Rekordergebnisse der letzten drei Jahre bestätigen den überausgelungenen Generationenwechsel. Seit 2014 führt Andreas Pohl alsVorstandsvorsitzender die Deutsche Vermögensberatung AG. In engerAbstimmung mit seinem Bruder Reinfried Pohl als Geschäftsführer undGesellschafter der Deutschen Vermögensberatung Holding GmbH stellt erdie entscheidenden Weichen für die Zukunft des Familienunternehmens.Zahlreiche unternehmerische Impulse zum Ausbau derVertriebsorganisation sowie zur Förderung der Geschäftstätigkeitwurden mit vollem Erfolg gesetzt. Im Firmenkundenbereich hat sichbeispielsweise die Partnerschaft mit der DV DeutschenVerrechnungsstelle GmbH etabliert. Mit dem Vorantreiben vonProduktentwicklungen wie Privatkredit Smart und Goldsparplan oderdurch die Zusammenarbeit mit TeleSon konnte das Produktangebot fürdie Allfinanzberatung deutlich erweitert werden. Durch den Einzug indie neue Unternehmenszentrale in Frankfurt und die Bündelung allerServiceleistungen unter einem Dach erhalten die Vermögensberater dieoptimale Vertriebsunterstützung.Die DVAG baut zudem ihre Bedeutung für ihre langjährigenProduktpartner fortlaufend weiter aus: Maßgeblich trägt sie bereitsseit Jahren zum wirtschaftlichen Erfolg für die Generali DeutschlandGruppe (AachenMünchener, Badenia, Advocard, Central) bei. 2017 betrugder Anteil am Neugeschäft der Versicherungspartner 96,4 Prozent. DerVertragsbestandanteil lag bei 86,7 Prozent. Diese langjährigeZusammenarbeit und enge Partnerschaft wird 2018 auf eine neue Ebenegebracht. Mit der wegweisenden Entscheidung, den Exklusiv-Vertriebder Generali ab Mitte des Jahres 2018 in das Familienunternehmen zuintegrieren, wird der Ausbau der Vertriebsorganisation konsequentweiterverfolgt und ein weiterer Meilenstein in derUnternehmensgeschichte gesetzt. Zudem ist die DeutscheVermögensberatung damit der einzige und exklusive mobile Vertrieb dergesamten Generali Deutschland Gruppe. "Mit den Entscheidungen imletzten Jahr ergreifen wir aktiv die Chance, unser ausgezeichnetesGeschäftsmodell für die Zukunft noch besser aufzustellen. Daseindeutige strategische Ziel für 2018 heißt 'Next Level': Wir werdennoch besser im Vertrieb, wir werden eine stärkere Allfinanzberatungdurch innovative Produkte anbieten und das Wichtigste: Wir werden dasBeste für unsere Kunden erreichen!", fasst Andreas Pohl zusammen.Online-Informationen zu den Geschäftszahlen:www.dvag.com/geschaeftszahlenÜber die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". 