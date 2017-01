Geschäftszahlen 2016: In der Privaten Vollversicherung geht es wieder deutlich aufwärts

Berlin (ots) - Anlässlich der Pressekonferenz des Gesamtverbandesder Deutschen Versicherungswirtschaft erklärt der Vorsitzende desVerbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV), Uwe Laue:"Die Private Krankenversicherung ist auch 2016 weiter gewachsen.Nach den Hochrechnungen für das vergangene Jahr stieg die Gesamtzahlan Versicherungen auf 33,87 Millionen Voll- und Zusatzversicherungen.In der Zusatzversicherung hat die PKV im Jahr 2016 die25-Millionen-Marke übersprungen. Die Zahl der Verträge stieg um 1,3Prozent auf insgesamt 25,1 Millionen. Der Trend zu privater Vorsorge,um den Leistungsumfang der Gesetzlichen Krankenversicherungaufzustocken, setzt sich somit fort.Auch in der Vollversicherung hat sich die Lage der PKV wiederdeutlich verbessert. Erstmals seit 2012 verzeichneten wir im 2.Halbjahr wieder einen positiven Saldo im Nettoneuzugang. ImGesamtjahr 2016 gab es nur noch ein leichtes Minus von 0,2 Prozent.Die Zahl der Vollversicherten verringerte sich gegenüber 2015 um17.300 auf insgesamt 8,77 Millionen Personen. Im Neugeschäft geht esdamit seit dem Tiefpunkt 2013 (minus 66.200) Jahr für Jahrkontinuierlich aufwärts.Das zeigt sich auch in der ausgeglichenen Wechselbilanz zwischenPrivater und Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV). 2016 entschiedensich insgesamt 121.000 Personen für einen Wechsel aus der GKV in diePrivate Krankenversicherung. Umgekehrt wechselten 120.000 Personen indie GKV, wobei diese Abgänge in der Regel nicht freiwillig erfolgen.So mussten auch 2016 wieder zigtausende seit Geburt privatversichertejunge Leute bei Beginn ihres Berufslebens in die GKV wechseln, ob siedas nun wollten oder nicht. Derselbe Effekt betraf zudem tausendeSelbstständige bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigenBeschäftigung.Trotz des ungünstigen Zinsumfeldes konnte die PKV dieDemografie-Vorsorge für ihre Versicherten erneut deutlich ausbauen:Die Alterungsrückstellungen stiegen 2016 auf 233 Milliarden Euro; einPlus von 5,9 Prozent. Das zeigt die große Kompetenz und Sorgfalt derPKV-Unternehmen bei der Anlage der Versichertengelder. Die PKV trifftnachhaltig und verlässlich dafür Vorsorge, dass für die Versichertenim Alter der Bedarf an Gesundheitsleistungen steigt.Moderates Wachstum bei den BeitragseinnahmenDie Beitragseinnahmen in der Kranken- und Pflegeversicherungerhöhten sich 2016 um 1,1 Prozent auf 37,2 Milliarden Euro. 35,0Milliarden Euro entfallen auf die Krankenversicherung, 2,2 MilliardenEuro auf die Pflegeversicherung.Die Versicherungsleistungen stiegen 2016 um 1,5 Prozent auf 26,3Milliarden Euro. Auf die Krankenversicherung entfallen 25,3Milliarden Euro, auf die Pflegeversicherung 1,0 Milliarden Euro."Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Glinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell