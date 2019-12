Das Geschäftsumfeld sollte verbessert werden, um Industrialisierung und Wohlstandsbildung in afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern voranzubringen, sagt Elumelu den AKP-Präsidenten in Kenia

Nairobi, Kenia (ots/PRNewswire) - Tony O. Elumelu, CON, Gründer der Tony ElumeluFoundation und Vorsitzender von Heirs Holdings und der United Bank for AfricaGroup, drängte die Staatsoberhäupter von Afrika, der Karibik und des Pazifiks(AKP), das Geschäftsumfeld in ihren Ländern zu verbessern, um dieIndustrialisierung und die Wohlstandsbildung in AKP-Ländern voranzubringenEr sagte dies in seiner Keynote-Rede zum Thema "Industrialisierung undEinbindung des Privatsektors für die wirtschaftliche Transformation vonAKP-Staaten" während des Presidential Dialogue beim 9. AKP Business Summit inNairobi, Kenia.Elumelu erklärte, dass die Industrialisierung nicht ohne die Unterstützungkleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und einen verbesserten Zugang zuElektrizität erreicht werden könne. "Wir können keine Industrialisierungerwarten, wenn wir das Stromproblem nicht in den Griff bekommen. Wenn unsereUnternehmer so viele Ressourcen aufwenden müssen, um ihre Unternehmen mit Stromzu versorgen, wie können wir dann erwarten, dass sie die notwendigenInvestitionen vornehmen, um zu modernisieren und zu industrialisieren? Wenn wirdiese drängenden Probleme nicht angehen, werden wir nicht in der Lage sein,Industrialisierung, die Schaffung von Wohlstand und die Reduzierung von Armut zuerreichen", sagte er.Er hob die Infrastrukturentwicklung als einen weiteren wichtigen Bereich hervor,der für eine nachhaltige Entwicklung erforderlich sei, und wies auf dieSchlüsselrolle hin, die die United Bank for Africa Group dabei spiele. "Die UBAist eine treibende Kraft für die Entwicklung in Afrika durchInfrastrukturinvestitionen und nimmt eine Vorreiterrolle beigrenzüberschreitenden Zahlungen und Dienstleistungen ein. Es ist ihr Ziel, denHandel auf dem gesamten Kontinent zu fördern", sagte er.Während Elumelu auf die Wirkung des Flaggschiff-Unternehmerprogramms der ElumeluFoundation hinwies, hob er die entscheidende Rolle hervor, die die Partnerschaftzwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor sowieEntwicklungsorganisationen spiele, um Industrialisierung zu erreichen. Die TonyElumelu Foundation, eine vom Privatsektor geleitete philanthropischeOrganisation, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die wirtschaftlicheTransformation des Kontinents voranzubringen, indem sie junge afrikanischeUnternehmer - bisher über 7.500 in 54 afrikanischen Ländern - durch ihrUnternehmerprogramm unterstützt. Elumelu erzählte die Geschichten vonUnterstützungsempfängern in Kenia, wie etwa von Dr. Peter Gichuhi Mwethera, derein Empfängnisverhütungsgel namens Uniprin entwickelt hat, das auf dieVermeidung von HIV-Infektionen abzielt, oder von Maureen Amakabane, derenUnternehmen "Usafi Sanitation" den Mangel an sanitären Einrichtungen in Schulendurch die Bereitstellung wasserloser Toiletten überbrückt.Er sagte: "Bisher hatten wir 497 Unterstützungsempfänger in Kenia, 596 inUganda, 187 in Tansania und 194 in Ruanda. Damit beläuft sich die Gesamtzahl derTEF-Unternehmer in Ostafrika bisher auf 1.474. Organisationen wie UNDP, dieAfrican Development Bank, ICRC und GIZ haben dazu beigetragen, die Anzahl jungerUnternehmer, die wir unterstützen können, zu erhöhen."Der Präsident von Kenia, Seine Exzellenz Uhuru Kenyatta, teilte den gleichenEntwicklungsansatz und hob dabei den Plan seines Landes mit einem Schwerpunktauf dem Privatsektor hervor, der die "Leichtigkeit der Geschäftstätigkeit" imLand von Platz 129 von 190 Volkswirtschaften im Jahr 2013 auf Platz 56verbessert hat.Präsident Kenyatta sagte: "Unsere jungen Leute sind technisch versiert und habenwirklich großen Unternehmergeist. Sie sind bereit, die digitale Revolutionanzunehmen. Wir erleben ein florierendes digitales Innovationsökosystem, das dieWachstumsrate von ICT- und Technologieinnovationen stimulieren und die von Tony[Elumelu] erwähnten dynamischen Tech-Startups und Inkubator-Hubs der jungenMänner und Frauen fördern kann, die er über seine Familie und seine Stiftungunterstützt."Abschließend hob Elumelu die Bedeutung der Einbeziehung von Frauen in dieEntwicklungsagenda der AKP-Region hervor und lobte die EuropäischeInvestitionsbank (EIB) für ihre Initiative "She Invest", die sich auf dieMobilisierung von 1 Milliarde Euro für Frauen in ganz Afrika konzentriert. "Wirvon der Tony Elumelu Foundation streben alle nach dem gleichen Ziel, nämlichFrauen aus der Armut herauszuholen und sie mit Wissen und Ressourcen zubefähigen. Pressekontakt:Ifesinachi Okpaguifesinachi.okpagu@tonyelumelufoundation.org+234-1-2774641-5