Nach Geschäftsschluss: Diese Aktien habe sich bewegt!

Gewinner Die Aktien von(NASDAQ:TMUS) werden höher gehandelt, nachdem Warren Buffett’s Berkshire 13F eine neue Beteiligung an dem Unternehmen gezeigt hat. Die Aktien von(NYSE:ABBV) werden höher gehandelt, nachdem Warren Buffett’s Berkshire eine neue, rund 21,3 Millionen Aktien umfassende Beteiligung an dem Unternehmen eingegangen ist. Die Aktien von(NASDAQ:COST) werden höher gehandelt, nachdem das Unternehmen eine Sonderdividende von 10 Dollar pro Aktie in bar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!