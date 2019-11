Geschäftsreisen: Auch Vielreisende sorgen sich um ihre Sicherheit / Unter 40-Jährige und Frauen machen sich laut aktueller Studie die meisten Gedanken - Unternehmen können hier vorsorgen (FOTO)

Berlin (ots) - 44 Prozent der Befragten machen sich Sorgen um ihre Sicherheit,wenn sie auf Geschäftsreisen sind. Insbesondere Vielreisende, Reisende unter 40und Frauen sind häufig mit einem unguten Gefühl unterwegs. Lediglich 17 Prozentaller Fach- und Führungskräfte haben unterwegs keinerlei Befürchtungen. Das sindErgebnisse der aktuellen Umfrage "Chefsache Business Travel 2019", einerInitiative von Travel Management Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).Weltweite Anschläge, politische Unruhen und Verhaftungen ausländischerStaatsbürger haben die Deutschen sensibilisiert. In den vergangenen Jahren habendie Bedrohungen zumindest gefühlt zugenommen. Gleichzeitig ist die Anzahl derAuslandsgeschäftsreisen gestiegen: mit insgesamt rund 15 Millionen Reisen imJahr 2018 ein Plus von 5,6 Prozent, wie das DRV-Branchenbarometer BusinessTravel zeigt. Wenn sie zu Verkaufsterminen, Messen oder Vorträgen fahren, sindden Geschäftsreisenden die Medienberichte über mögliche Gefahren nur allzupräsent. Mehr als jede zweite Frau fürchtet terroristische Anschläge und hatBedenken in Bezug auf die eigene Sicherheit während einer dienstlichen Reise.Und auch wer oft unterwegs ist, hat sich trotz Reiseerfahrung noch nicht an dielatente Bedrohung gewöhnt: 52 Prozent der Vielreisenden mit mehr als dreiDienstfahrten pro Monat sorgen sich. 53 Prozent der 18- bis 39-Jährigen fürchtensich auf Dienstreise, bei den Befragten ab 40 Jahren sind es nur 35 Prozent.Mit Sicherheitsnetz in der FerneTrotz der gestiegenen Wahrnehmung von Terroranschlägen können nicht alleDienstreisen ersetzt werden. "Nach wie vor sind persönliche Treffen einwesentlicher Umsatzbringer und stärken die Kundenbindung. Viele wichtigeAuslandsreisen können nicht aufgrund allgemeiner Sicherheitsbedenken ausfallen",sagt Christoph Zilt, General Manager bei FIRST Business Travel, einem derPartner der Initiative Chefsache Business Travel. "In jedem Fall müssenUnternehmen gut abwägen, wohin die Mitarbeiter reisen und entsprechendvorsorgen. Wichtig ist, dass sich die Geschäftsreisenden mit ihren Sorgen nichtallein gelassen fühlen. Und auch die Familien sind dabei zu berücksichtigen,denn diese sorgen sich häufig ebenfalls."Informationsmanagement entscheidendNahezu jeder Geschäftsreisende wüsste bei einem Krankheitsfall oder Unfallwährend einer Reise innerhalb Deutschlands, was zu tun ist. Im Ausland sind esnur noch drei von vier Reisenden. Mehr als jedes vierte Unternehmen unterstütztseine Mitarbeiter in einem Notfall nicht und hat beispielsweise noch nichteinmal eine zentrale Telefonnummer, bei der rund um die Uhr Rat und Hilfeangefordert werden kann. Ein professionelles Risikomanagement, das unter anderemRückholpläne aus dem Ausland vorsieht, gibt es mittlerweile immerhin bei 56Prozent der Firmen. Hier zeigt der Trend im Jahresvergleich nach oben: Im Jahr2017 war dies mit 45 Prozent in noch nicht einmal jedem zweiten Unternehmen derFall. Elf Prozent der Firmen schränken die Reiseaktivitäten ihrer Mitarbeiteraus Sicherheitsgründen ein und lassen sie nicht in bestimmte Länder fliegen."Klare Informationen für die Mitarbeiter, was etwa bei einem Unfall im Auslandzu tun ist und an wen sie sich wenden können, gibt den Reisenden Sicherheit undzeigt ihnen, dass ihr Unternehmen sich um sie kümmert", sagt Christoph Zilt."Geschäftsreisebüros können bei der Erstellung eines entsprechendenRisikomanagements unterstützen und sind auch auf dem aktuellsten Stand in SachenReisewarnungen."Zur Studie "Chefsache Business Travel 2019"Die Studie "Chefsache Business Travel 2019" wurde im Auftrag des DeutschenReiseverbands (DRV) durchgeführt. 100 Geschäftsführer, die selbst regelmäßig aufGeschäftsreisen sind, sowie 100 geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte ausUnternehmen ab 250 Mitarbeitern wurden dafür über ein Online-Panel zum ThemaGeschäftsreisen befragt. Die Daten wurden im März 2019 vom durchführendenMarktforschungsinstitut mo'web erhoben.Über die Kampagne "Chefsache Business Travel"Auf Geschäftsreisen setzen Unternehmen ihre wichtigste Ressource ein: denhochqualifizierten Mitarbeiter. Knapp 90 Prozent schicken ihre Mitarbeiter mitdem Ziel auf Reisen, Geschäftsabschlüsse unter Dach und Fach zu bringen oderzumindest vorzubereiten. Der effizienten Gestaltung von Geschäftsreisen imUnternehmen misst die Chefetage jedoch trotzdem oft keine strategische Bedeutungzu. Dabei wird diese Aufgabe immer komplexer. Nicht nur Kosten, sondern auchandere Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Sicherheit gilt es zubeachten.Ziel der Initiative von Travel Management Companies im DRV ist es,Geschäftsreisen als strategisches Managementthema zu verankern und den Nutzeneines professionellen Geschäftsreisemanagements in Zusammenarbeit mit denGeschäftsreisebüros auf Entscheiderebene besser bekannt zu machen. WeitereInformationen hierzu erhalten Sie unter www.chefsache-businesstravel.de.Die Kampagne Chefsache Business Travel wird von den Travel Management CompaniesAmerican Express GBT, BCD Travel, CWT, DERPART Travel Service, Egencia, FIRSTBusiness Travel und dem DRV getragen.Pressekontakt:Kerstin Heinen, Dr. Ellen Madeker, PressesprecherinnenTelefon: (030) 2 84 06-15, E-Mail: presse@drv.deFür den Inhalt verantwortlich: Torsten Schäfer, Leiter KommunikationWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106972/4452794OTS: DRV Deutscher Reiseverband e.V.Original-Content von: DRV Deutscher Reiseverband e.V., übermittelt durch news aktuell