Geschäftsreise-Studie: Bahnfahren sorgt für Stress (FOTO)

Berlin (ots) -Umfrage bestätigt Belastung durch Unzuverlässigkeit beiVerkehrsmitteln und starre Reisepläne.Stress und Burnout belasten deutsche Arbeitnehmer zunehmend.Besonders schwer fällt die Balance, wenn sie den Schreibtischverlassen: Acht von zehn Geschäftsreisenden geben an, dass sie sichzumindest manchmal gestresst fühlen, wenn sie beruflich unterwegssind. Fast jeder Vierte empfindet den Stresslevel als hoch oder sehrhoch. Das sind die Ergebnisse der aktuellen Studie "ChefsacheBusiness Travel 2019", einer Initiative von Travel ManagementCompanies im Deutschen Reiseverband (DRV).Rund 107 Millionen Fehltage pro Jahr kommen in Deutschland durchseelische Belastungen wie Stress zusammen. Der psychische Druckentsteht besonders, wenn Unvorhergesehenes geschieht - beispielsweiseein externer Geschäftstermin zu platzen droht, weil dieReiseverbindung nicht klappt. 77 Prozent der Befragten sind aufDienstreisen angespannt - 23 Prozent stark oder sogar sehr stark. Vorallem Geschäftsführer stehen unter Strom: 28 Prozent der Chefs sindstark oder sehr stark gestresst, bei den Fach- und Führungskräftenist es noch annähernd jeder Fünfte.Ausfälle oder Verspätungen bei den Hauptverkehrsmitteln Bahn undFlugzeug sind für die Geschäftsreisenden der größte Störfaktor. Sosind 84 Prozent der Befragten von Zugausfällen genervt, fast genausoviele von Flugausfällen sowie Verspätungen bei diesen beidenVerkehrsmitteln. Dazu kommt, dass fast jeder Zweite angibt, dass beimUmsteigen der Wechsel auf die Bahn "selten oder nie" reibungslosklappt.Bahnfahren produktiv, aber stressigDas ist ärgerlich, denn eigentlich sind gerade Bahnreisenbesonders gut zum Arbeiten geeignet und deutlich mehr Reisezeit alsim Auto oder dem Flugzeug kann im Zug für die Arbeit genutzt werden.Entscheidend ist somit, wie mit Problemen auf Geschäftsreisenumgegangen wird. Vor allem die 18- bis 39-Jährigen geraten schnell inHektik, wenn Verspätungen auftreten. 36 Prozent der Jungen sind davongestresst, unter den über 40-Jährigen nur 27 Prozent. Sie haben zudemdas Gefühl, Geschäftspartner hätten kein Verständnis für dieseUnwägbarkeiten. Sorgen um geplatzte Aufträge oder unzufriedene Kundenerhöhen die Nervosität. Um so etwas zu verhindern, buchen 59 Prozentschon im Vorfeld Züge oder Flüge mit ausreichend Puffer. Das ist abernicht die einzige Stellschraube, die bei der Stressreduktion helfenkann."Um Geschäftsreisen für die Mitarbeiter möglichst stressfrei zugestalten, hilft ein professionelles Reisemanagement.Geschäftsreisebüros unterstützen dabei die Reisenden mitausgebildeten Ansprechpartnern - auch und gerade dann, wenn unterwegsetwas nicht rund läuft und eine kurzfristige Umbuchung nötig wird,reduzieren sie Stress und Hektik und sorgen für mehr Gelassenheit",sagt Florian Storp, Vorsitzender des Business-Travel-Ausschusses imDRV.Belastung minimieren durch gute OrganisationNatürlich müssen auch Travel Management Companies kundenorientiertarbeiten, denn neben Ausfällen oder Verspätungen bei Bahn undFlugzeug belasten noch andere Faktoren die Geschäftsreisenden:Häufigste Ärgernisse: 65 Prozent der Befragten sagen, dass es sienervt, wenn Ansprechpartner und Hotlines schlecht erreichbar sind.Ebenfalls 65 Prozent ärgern sich über zu wenig Flexibilität bei derReiseplanung, zum Beispiel, wenn es nicht möglich ist umzubuchen -Ärger, der sich schon im Vorhinein mit professioneller Beratung zumöglichen Alternativen durch Geschäftsreisebüros verhindern lässt.Zur Studie "Chefsache Business Travel 2019"Die Studie "Chefsache Business Travel 2019" wurde im Auftrag desDeutschen Reiseverbands (DRV) durchgeführt. 100 Geschäftsführer, dieselbst regelmäßig auf Geschäftsreisen sind, sowie 100geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte aus Unternehmen ab 250Mitarbeitern wurden dafür über ein Online-Panel zum ThemaGeschäftsreisen befragt. Die Daten wurden im März 2019 vomdurchführenden Marktforschungsinstitut mo'web erhoben.Über die Kampagne "Chefsache Business Travel"Auf Geschäftsreisen setzen Unternehmen ihre wichtigste Ressourceein: den hochqualifizierten Mitarbeiter. Knapp 90 Prozent schickenihre Mitarbeiter mit dem Ziel auf Reisen, Geschäftsabschlüsse unterDach und Fach zu bringen oder zumindest vorzubereiten. Dereffizienten Gestaltung von Geschäftsreisen im Unternehmen misst dieChefetage jedoch trotzdem oft keine strategische Bedeutung zu. Dabeiwird diese Aufgabe immer komplexer. Nicht nur Kosten, sondern auchandere Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Sicherheit giltes zu beachten.Ziel der Initiative von Travel Management Companies im DRV ist es,Geschäftsreisen als strategisches Managementthema zu verankern undden Nutzen eines professionellen Geschäftsreisemanagements inZusammenarbeit mit den Geschäftsreisebüros auf Entscheiderebenebesser bekannt zu machen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sieunter www.chefsache-businesstravel.de.Die Kampagne Chefsache Business Travel wird von den TravelManagement Companies American Express GBT, BCD Travel, CWT, DERPARTTravel Service, Egencia, FIRST Business Travel und dem DRV getragen.Pressekontakt:Kerstin Heinen, Dr. Ellen Madeker, PressesprecherinnenTelefon: (030) 2 84 06-15, E-Mail: presse@drv.deFür den Inhalt verantwortlich: Torsten Schäfer, Leiter KommunikationOriginal-Content von: DRV Deutscher Reiseverband e.V., übermittelt durch news aktuell